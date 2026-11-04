Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Манчестър Юнайтед

От Ман Юнайтед се подиграха с Рома след обрата

  • 4 ное 2026 | 14:07
  • 1512
  • 2

От Манчестър Юнайтед постигнаха забележителен обрат над Рома с 3:2, след като изоставаха с две попадения след по-малко от 20 минути игра. Успехът бе първи за “червените дяволи” от септември насам и даде глътка въздух на тима на Майкъл Карик. Той обаче бе използван от клуба, за да се пошегуват с италианския тим в социалните мрежи. След последния съдийски сигнал английският клуб публикува снимка на таблото на стадиона, на което бяха показани три от най-паметните победи на „червените дяволи“ срещу римляните.

Феновете на Манчестър Юнайтед с мащабен протест срещу собствениците преди двубоя с Рома
Феновете на Манчестър Юнайтед с мащабен протест срещу собствениците преди двубоя с Рома

Към кадъра бе добавен лаконичният коментар „Absolute Cinema“ (Истинско кино). Освен успеха с 3:2 от вторник вечер, на таблото присъстваха и разгромите с 7:1 от 2007 година и 6:2 от 2021-ва. “Римските вълци” имат история с тежки поражения на “Олд Трафорд” в последните двайсетина години.

Капитанът на Рома за дузпата за Ман Юнайтед: Стори ми се много съмнителна
Капитанът на Рома за дузпата за Ман Юнайтед: Стори ми се много съмнителна
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Де Йонг се оплака от непрекъснатия шум около себе си след завръщането си в игра за Барса

Де Йонг се оплака от непрекъснатия шум около себе си след завръщането си в игра за Барса

  • 4 ное 2026 | 12:36
  • 917
  • 0
Дъждът се изля над Тенерифе, за да изпрати Хесус де Мигел след трагедията

Дъждът се изля над Тенерифе, за да изпрати Хесус де Мигел след трагедията

  • 4 ное 2026 | 12:23
  • 775
  • 2
Познато име замени Еспирито Санто начело на Уест Хам само след ден

Познато име замени Еспирито Санто начело на Уест Хам само след ден

  • 4 ное 2026 | 12:01
  • 1253
  • 0
Рафиня утре официално подписва новия си договор с Барселона

Рафиня утре официално подписва новия си договор с Барселона

  • 4 ное 2026 | 11:49
  • 2919
  • 4
Ман Юнайтед иска да реши един от големите си проблеми с играч на Ман Сити

Ман Юнайтед иска да реши един от големите си проблеми с играч на Ман Сити

  • 4 ное 2026 | 11:08
  • 6447
  • 2
Ясно е къде ще продължи кариерата си големият талант на Манчестър Юнайтед

Ясно е къде ще продължи кариерата си големият талант на Манчестър Юнайтед

  • 4 ное 2026 | 10:41
  • 6827
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

  • 4 ное 2026 | 14:55
  • 53639
  • 135
Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

  • 4 ное 2026 | 13:42
  • 13913
  • 29
Карлос вече има 16 световни рекорда

Карлос вече има 16 световни рекорда

  • 4 ное 2026 | 15:19
  • 67
  • 0
Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

  • 4 ное 2026 | 08:04
  • 20122
  • 50
Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

  • 4 ное 2026 | 07:52
  • 22411
  • 45
Фиорентина не се затрудни и на реванша срещу Септември

Фиорентина не се затрудни и на реванша срещу Септември

  • 4 ное 2026 | 14:18
  • 12767
  • 6