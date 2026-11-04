От Ман Юнайтед се подиграха с Рома след обрата

От Манчестър Юнайтед постигнаха забележителен обрат над Рома с 3:2, след като изоставаха с две попадения след по-малко от 20 минути игра. Успехът бе първи за “червените дяволи” от септември насам и даде глътка въздух на тима на Майкъл Карик. Той обаче бе използван от клуба, за да се пошегуват с италианския тим в социалните мрежи. След последния съдийски сигнал английският клуб публикува снимка на таблото на стадиона, на което бяха показани три от най-паметните победи на „червените дяволи“ срещу римляните.

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Absolute cinema 🎬🍿 https://t.co/Yza6M6ts57 — Manchester United (@ManUtd) November 4, 2026

Към кадъра бе добавен лаконичният коментар „Absolute Cinema“ (Истинско кино). Освен успеха с 3:2 от вторник вечер, на таблото присъстваха и разгромите с 7:1 от 2007 година и 6:2 от 2021-ва. “Римските вълци” имат история с тежки поражения на “Олд Трафорд” в последните двайсетина години.

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Снимки: Gettyimages