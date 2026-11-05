Бившият собственик на Манчестър Юнайтед зае страната на феновете срещу Глейзър и Ратклиф

Бившият собственик на Манчестър Юнайтед Мартин Едуардс застана на страната на привържениците, които протестират срещу плановете на сър Джим Ратклиф и семейство Глейзър за изграждането на нов стадион на стойност около 2 милиарда паунда. Според човека, който ръководеше клуба в периода 1980–2002 г. и назначи сър Алекс Фъргюсън, ръководството трябва да насочи вниманието си преди всичко към състава, а не към строителството на новия дом на „червените дяволи“.

От Юнайтед планират да напуснат „Олд Трафорд“ и да изградят ново съоръжение с капацитет от 100 000 места в непосредствена близост до настоящия стадион. Едуардс обаче разбира недоволството на феновете, които не приемат идеята за огромна инвестиция в инфраструктурата на фона на слабите резултати на отбора. „Няма смисъл да имаш прекрасен стадион, ако не можеш да го напълниш. Можеш да говориш за нови стадиони и всичко останало, но най-важното винаги са играчите, това, което се случва на терена, и успехите“, заяви той.

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„Последното нещо, което феновете на Юнайтед искат да чуят в момента, е за нов стадион, когато отборът им е на 17-о място в първенството, под Ковънтри. Приоритет трябва да бъде съставът. Клубът се нуждае от инвестиции, а отборът със сигурност има нужда от такива. Когато гледам състава, се питам защо не се представя по-добре. Има добри индивидуалности, но дали са били направени правилните избори? Нужни ли са полузащитници, ляв защитник или централен нападател?“, коментира бившият шеф на клуба.

Едуардс отказа да даде категорична оценка за работата на Майкъл Карик и дали той трябва да остане начело на отбора. „Не мога да преценя. Трябва да си вътре в клуба, за да знаеш. Когато бях председател, разполагах с информация, която привържениците нямаха, и това ми позволяваше да вземам правилните решения. Все още ходя на мачове и за мен това винаги е специално“, добави той.

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Снимки: Gettyimages