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ПАОК с първа победа за Купата на Гърция

  • 16 сеп 2026 | 22:02
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ПАОК с първа победа за Купата на Гърция

ПАОК спечели минимална победа с 1:0 като гост срещу Атромитос в мач от 3-ия кръг на фазата на лигата за Купата на Гърция. Единственото попадение за успеха на солунския гранд бе дело на Анестис Миту ('20). Кирил Десподов продължава да бъде извън сметките на треньорския щаб и не попадна в групата на гостите и за този двубой, тъй като още не е готов за игра след травмата, която лекува.

Първата по-сериозна ситуация в мача доведе до гол в 20-а минута. Кени напредна по десния фланг и пусна пас по земя в наказателното поле, където Анестис Миту засече топката и я прати в мрежата на домакините за 0:1.

Десетина минути по-късно домакините получиха право да изпълнят дузпа, след като Пневмонидис падна в наказателното поле след съприкосновение с Диего Коста. Ситуацията обаче бе прегледана с ВАР, след което главният рефер Тсецилас промени първоначалното си решение и отмени наказателния удар

В 56-ата минута Атромитос беше близо до изравняване, след като Цубер се измъкна на позиция и стреля към вратата, но вратарят на гостите Цифцис реагира и спаси удара му. До края на двубоя играта се доигра без други сериозни опасности пред двете врати.

С този успех отборът на ПАОК записва актив от 4 точки в общото след три изиграни срещи. От своя страна съставът на Атромитос остава с актив от 3 точки след края на този кръг.

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