Десподов подонови тренировки

Българското крило Кирил Десподов поднови днес тренировки с основната група на тима си ПАОК (Солун), след като в последните дни беше повален от вирус и това го извади от сметките за градското дерби с Ираклис.

Официалната страница на ПАОК в репортажа си за днешната тренировка на тима съобщава, че Десподов е започнал на пълни обороти заниманието, но в края му треньорът Алесио Лиши го е извадил, за да го съхрани. Италианският треньор на „черно-белите“ дори изрази надежда, че Десподов може да бъде в групата за гостуването на ОФИ (Крит) на 25-и октомври от 20:00 часа.

Десподов болен

Последният официален мач на Десподов за момента е 22-и март 2026-а година, като през месец май той се подложи на операция на пръста на десния крак – контузия, която го измъчваше 10 месеца по-рано. След операцията той премина рехабилитация и се върна към тренировките в края на септември, но пък беше повален от вирус и едва сега върви към пълно завръщане.

Попитан след края на тренировката какво е мнението му за Кирил Десподов, който отсъства от игра дълго време, Лиши изрази надежда, че „в края на месеца има надежда да бъде в отбора“, без обаче да смята завръщането му за даденост. След това е намекнал, че от гледна точка на превенцията връщането на Десподов ще стане поетапно, а не рязко.

23-годишният френски полузащитник Тома Луше не участва в тренировката в сряда като предпазна мярка, тъй като получи разтежение на бицепсите си след дербито с Ираклис . Изследванията му бяха безупречни и състоянието му ще бъде оценявано ежедневно, но за момента наставникът е решил, че е по-добре да го съхрани предвид огромния брой контузени в състава. Атакуващият халф Димитрис Пелкас също не тренира, като и неговото състояние ще бъде оценявано в следващите дни.

По време на тренировката днес Алесио Лиши наблегна на развитието на нападението и преходите. Играчите бяха разделени на две групи, последвани от тренировки трима на трима без вратари със завършване с удар, а програмата приключи с турнир между три отбора на терен с три врати, преди което Десподов беше изпратен в рехабилитационния център за масажи.

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