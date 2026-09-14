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ПАОК спечели дербито на Солун

  • 14 сеп 2026 | 00:41
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ПАОК спечели дербито на Солун

Отборът на ПАОК спечели голямото дерби на Солун, побеждавайки градския съперник Арис с 2:0 в сблъсък от 4-тия кръг на гръцката Суперлига. Срещата се проведе пред препълнените трибуни на стадион „Тумба“. Българското крило на домакините Кирил Десподов остана извън групата за двубоя. Головете за успеха реализираха Шериф Ндиайе в 32-рата минута от дузпа и Андрия Живкович в 42-рата минут

ПАОК нанесе своя първи удар в 30-ата минута, печелейки дузпа за игра с ръка на Фабиано. Зад топката застана Шериф Ндиайе, който не сбърка от бялата точка за 1:0.

Домакините удвоиха аванса си в 42-рата минута, когато Тайсон проби отлично и стреля, вратарят изби топката след рикошет във Фабиано, но Андрия Живкович се оказа най-бърз при добавката за 2:0.

С тази победа ПАОК се изкачи на 2-ро място в класирането с актив от 9 точки. Отборът на Арис остава на 7-а позиция в подреждането с актив от 6 точки.

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