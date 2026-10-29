ПАОК надви АЕК в дербито за Купата на Гърция, Мартин Георгиев не игра

ПАОК победи АЕК с 3:1 в дербито от четвъртия кръг на основната фаза в турнира за Купа на Гърция. Крилото на "черно-белите" Кирил Десподов пропусна мача заради контузия, докато младият защитник Мартин Георгиев остана неизползвана резерва в състава на АЕК.

Домакините откриха резултата още в 8-ата минута, когато Симон Банза се разписа с глава след центриране на Джонджо Кени. В 49-ата минута Лука Йович изравни след подаване на Разван Марин, но ПАОК стигна до успеха с два гола през второто полувреме. Шола Шортайър възстанови преднината на солунчани в 70-ата минута, а десетина минути по-късно Шериф Ндиайе оформи крайното 3:1.

С победата ПАОК събра 7 точки и изпревари АЕК, който остана с 6.

В останалите четири срещи от програмата Олимпиакос победи като гост Марко с 2:0, а Панатинайкос се наложи над Арис с 2:1. Изненадата поднесе АЕЛ Лариса, който надделя над ОФИ с 1:0, докато Каламата спечели с 2:0 гостуването си на Нестос Хрисуполис.

Олимпиакос и Панатинайкос продължават с пълен актив от по 9 точки след три изиграни мача в турнира.

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