Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. АЕК

ПАОК надви АЕК в дербито за Купата на Гърция, Мартин Георгиев не игра

  • 29 окт 2026 | 03:15
  • 287
  • 0
ПАОК надви АЕК в дербито за Купата на Гърция, Мартин Георгиев не игра

ПАОК победи АЕК с 3:1 в дербито от четвъртия кръг на основната фаза в турнира за Купа на Гърция. Крилото на "черно-белите" Кирил Десподов пропусна мача заради контузия, докато младият защитник Мартин Георгиев остана неизползвана резерва в състава на АЕК.

Домакините откриха резултата още в 8-ата минута, когато Симон Банза се разписа с глава след центриране на Джонджо Кени. В 49-ата минута Лука Йович изравни след подаване на Разван Марин, но ПАОК стигна до успеха с два гола през второто полувреме. Шола Шортайър възстанови преднината на солунчани в 70-ата минута, а десетина минути по-късно Шериф Ндиайе оформи крайното 3:1.

С победата ПАОК събра 7 точки и изпревари АЕК, който остана с 6.

В останалите четири срещи от програмата Олимпиакос победи като гост Марко с 2:0, а Панатинайкос се наложи над Арис с 2:1. Изненадата поднесе АЕЛ Лариса, който надделя над ОФИ с 1:0, докато Каламата спечели с 2:0 гостуването си на Нестос Хрисуполис.

Олимпиакос и Панатинайкос продължават с пълен актив от по 9 точки след три изиграни мача в турнира.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Християн Петров получи шанс като титуляр

Християн Петров получи шанс като титуляр

  • 29 окт 2026 | 01:23
  • 464
  • 0
Росен Божинов с асистенция в голово шоу между Пиза и Палермо

Росен Божинов с асистенция в голово шоу между Пиза и Палермо

  • 29 окт 2026 | 00:50
  • 1138
  • 0
Марин Петков и Ал-Таавон с важна победа във второто ниво на Азиатската Шампионска лига

Марин Петков и Ал-Таавон с важна победа във второто ниво на Азиатската Шампионска лига

  • 29 окт 2026 | 00:33
  • 585
  • 1
Наполи разгроми Монца, Антов с първи минути през сезона

Наполи разгроми Монца, Антов с първи минути през сезона

  • 28 окт 2026 | 23:57
  • 1107
  • 0
Балов игра цял мач при разгромна победа на Цървена звезда за Купата на Сърбия

Балов игра цял мач при разгромна победа на Цървена звезда за Купата на Сърбия

  • 28 окт 2026 | 22:54
  • 736
  • 1
Емил Ценов пропусна победа на Оренбург

Емил Ценов пропусна победа на Оренбург

  • 28 окт 2026 | 22:21
  • 387
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

  • 28 окт 2026 | 19:02
  • 46082
  • 66
"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия

"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия

  • 28 окт 2026 | 18:00
  • 29703
  • 436
Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

  • 29 окт 2026 | 00:14
  • 10944
  • 23
Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

  • 29 окт 2026 | 01:31
  • 3209
  • 1
Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"

Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"

  • 28 окт 2026 | 20:47
  • 23099
  • 118
Милан се сгромоляса като домакин след дебютен хеттрик за Болоня

Милан се сгромоляса като домакин след дебютен хеттрик за Болоня

  • 28 окт 2026 | 21:23
  • 12448
  • 17