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Десподов болен

  • 16 окт 2026 | 14:40
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Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов отсъстваше от тренировъчната програма за вчера и днес, докато тимът на ПАОК (Солун) се подготвя за неделното дерби с Ираклис (Солун).

Кирил Десподов: Специален момент! Връщането на терена означава много за мен
Кирил Десподов: Специален момент! Връщането на терена означава много за мен

Десподов, който дълго време се възстановяваше от операция на пръст на десния крак, не се съблече по екип тъй като страда от настинка. Играчи, излезе от строя с дългосрочни контузии, също останаха извън заниманието на треньора Алесио Лиши, който е притеснен, че ще има доста ограничен избор за стартов състав.

Отсъствието от тренировките в последните два дни обаче не означава автоматично отпадане на българина за градското дерби (21.00 часа на стадион „Тумба“), най-вече заради множеството проблемни хора в групата. Очаква се състоянието на българското крило да бъде наблюдавано от медицинския щаб, с оглед на продължаването на подготовката и съботното занимание.

Днешното занимание в Неа Месемврия включваше упражнения с топка и тактическа работа. Първоначално играчите на ПАОК загряха и направиха рондо, а след това се съсредоточиха върху движението и владеенето на топката. Последваха упражнения за подобряване на офанзивната автоматизация и офанзивната функция на отбора, като тренировката завърши с турнир между три отбора в затворено пространство и без вратари.

Утре тренировката е в 17:30 часа, пак на базата на ПАОК, като Десподов ще трябва да се яви на заниманието след интензивната терапия с лекарства заради грипа, който го е повалил. Тогава ще стане ясно и дали ще бъде в групата за срещата или не.

Десподов поднови тренировки
Десподов поднови тренировки

Сайтът agones.gr подчертава, че за треньора Алесио Лиши и за целия тим срещата е много важна след изненадващата загуба от Каламата с 1:3 на стадион „Тумба“ миналата седмица. ПАОК е на 4-о място с 12 точки, на три от лидера Панатинайкос. Завърналият се след дълго отсъствие в Суперлигата състав на Ираклис е 7-и с 9 точки.

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