Кирил Десподов: Специален момент! Връщането на терена означава много за мен

Във вчерашния ден капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на ПАОК. Той се включи в част от заниманието на "двуглавите орли" пет месеца след проблема с палеца на левия крак.

Десподов поднови тренировки

"Днес, за първи път от пет месеца, взех участие в малка част от тренировката на отбора. Няма да лъжа - това беше специален момент за мен, дори и да е за малка част от заниманието. След всичко, през което преминах, връщането на терена означава много за мен", написа Десподов в "Инстаграм".

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