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Дават 71% шанс на Левски да продължи в Лига Европа, Ягелония е с едва 38%

  • 4 ное 2026 | 16:17
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Дават 71% шанс на Левски да продължи в Лига Европа, Ягелония е с едва 38%
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Слушай на живо: Левски - Ягелония

Левски има 71% вероятност да завърши сред първите 24 отбора в основната фаза на Лига Европа според прогноза на Football Rankings. Значително по-ниска е оценката за утрешния съперник на "сините" - Ягелония, чиито шансове за продължаване са изчислени на 38%.

Така разликата между двата клуба е 33 пункта в полза на българския шампион преди сблъсъка им в София. Отборът на Хулио Веласкес получава същата вероятност за място в топ 24 като белгийския гранд Андерлехт.

Непосредствено след тях са Селта, Хофенхайм и Динамо (Загреб).

Левски проведе тренировка преди двубоя с Ягелония
Левски проведе тренировка преди двубоя с Ягелония

Любопитно е, че оценката за "сините" е по-висока и от тази за други два техни съперника в турнира. НЕК има 62% шанс да продължи, а Олимпик (Марсилия) - 52%.

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