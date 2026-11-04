Дават 71% шанс на Левски да продължи в Лига Европа, Ягелония е с едва 38%

Слушай на живо: Левски - Ягелония

Левски има 71% вероятност да завърши сред първите 24 отбора в основната фаза на Лига Европа според прогноза на Football Rankings. Значително по-ниска е оценката за утрешния съперник на "сините" - Ягелония, чиито шансове за продължаване са изчислени на 38%.

🟠 Europa League - To Secure Top 24: 📈 🇧🇪 Anderlecht - 71% 📈 🇧🇬 Levski Sofia - 71% 📈 🇪🇸 Celta Vigo - 70% 📈 🇩🇪 Hoffenheim - 66% 📈 🇭🇷 Dinamo Zagreb - 63% 📉 🇳🇱 NEC Nijmegen - 62% 📉 🇫🇷 Marseille - 52% 📉 🇵🇱 Jagiellonia - 38% 📉 🇵🇱 Lech Poznań - 38% 📉 🇬🇷 OFI Crete - 30% 👉 Predictions at Page (link in bio) — Football Rankings (@FootRankings) November 4, 2026

Така разликата между двата клуба е 33 пункта в полза на българския шампион преди сблъсъка им в София. Отборът на Хулио Веласкес получава същата вероятност за място в топ 24 като белгийския гранд Андерлехт.



Непосредствено след тях са Селта, Хофенхайм и Динамо (Загреб).

Левски проведе тренировка преди двубоя с Ягелония

Любопитно е, че оценката за "сините" е по-висока и от тази за други два техни съперника в турнира. НЕК има 62% шанс да продължи, а Олимпик (Марсилия) - 52%.

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