Дават 71% шанс на Левски да продължи в Лига Европа, Ягелония е с едва 38%

Слушай на живо: Левски - Ягелония
Левски има 71% вероятност да завърши сред първите 24 отбора в основната фаза на Лига Европа според прогноза на Football Rankings. Значително по-ниска е оценката за утрешния съперник на "сините" - Ягелония, чиито шансове за продължаване са изчислени на 38%.
Така разликата между двата клуба е 33 пункта в полза на българския шампион преди сблъсъка им в София. Отборът на Хулио Веласкес получава същата вероятност за място в топ 24 като белгийския гранд Андерлехт.
Непосредствено след тях са Селта, Хофенхайм и Динамо (Загреб).
Левски проведе тренировка преди двубоя с Ягелония
Любопитно е, че оценката за "сините" е по-висока и от тази за други два техни съперника в турнира. НЕК има 62% шанс да продължи, а Олимпик (Марсилия) - 52%.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google