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Селтик хвърли поглед към Хулио Веласкес?

  • 2 ное 2026 | 18:19
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Треньорът на Левски Хулио Веласкес е сред вариантите, които се спрягат за евентуални заместници на Мартин О'Нийл в Селтик. Според 67hailhail.com именно испанският специалист е посочен за първа опция за бъдещ мениджър на "детелините".

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"Преди 12 месеца Мартин О’Нийл беше спасителят на Селтик, но сега "детелините" имат нужда от някой, който да ги спаси след поредица от ужасяващи резултати.

Загубата от Фолкърк означава, че Селтик е спечелил само три от последните си 10 мача във всички турнири, поради което възникват сериозни съмнения дали е точният човек, който да води отбора напред.

Засега Селтик е на върха в класирането, но ако нещата не се променят скоро, тази позиция може да бъде изгубена. Ето защо, в случай че ръководството реши да предприеме промяна, представяме трима треньори, които биха могли да заменят О’Нийл и да внесат нов импулс в "Селтик Парк", написа изданието.

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За Веласкес се твърди, че той е първи вариант:

"Първият вариант е малко по-неочакван. Насочваме поглед към България и работата, която Хулио Веласкес върши в Левски. Веласкес сложи край на 14-годишната доминация на Лудогорец, спечели титлата в българския елит и върна Шампионската лига в клуба.

Отборът бе съвсем близо до още по-голям успех, но стартира стабилно и в Лига Европа, побеждавайки Виктория (Пилзен). Веласкес не само е свикнал да работи в клуб, от който се очаква да печели титли, но също така умее да подготвя отборите си за успешно представяне на европейската сцена", написаха още от 67hailhail.com.

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