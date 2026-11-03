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Познат на българския футбол рефер ще свири на Левски в Европа

  • 3 ное 2026 | 12:12
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Познат на българския футбол рефер ще свири на Левски в Европа
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Слушай на живо: Левски - Ягелония

Опитният албански съдия Еня Йорги бе определен да ръководи двубоя между Левски и полския Ягелония от четвъртия кръг в Лига Европа. Срещата е в четвъртък от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски". Асистенти на Еня ще бъдат сънародниците му Денис Реджа и Ридигер Чокай. Четвърти рефер на срещата ще бъде Юджин Джая, който също е от Албания. Главен ВАР съдия ще бъде италианецът Даниеле Довери, а негов асистент също ще бъде албанец Алберт Дода.

Еня Йорги е бил главен рефер при гостуването на Лудогорец на АЕК Ларнака в груповата фаза на Лига Европа, завършило 1:1. Мачът се играе на 25 октомври 2018 година. Тогава тимът от Разград повежда в резултата в седмата минута чрез Джоди Лукоки, а кипърците изравняват в средата на първата част благодарение на дузпа на Хорхе Ларена, отсъдена за нарушение срещу Иван Тричковски. Албанецът показва общо четири жълти картона в мача, като три са за играчи на българския тим - Натанаел, Яцек Гуралски и Сисиньо.

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени
Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Йорги е бил главен съдия и на приятелския мач между Република Северна Македония и България на 29 март 2016 година в Скопие, спечелен от родния тим с 2:0. Головете за успеха вкарват Димитър Рангелов и Александър Тонев преди почивката. Реферът показва пет жълти картона.

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