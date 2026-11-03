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Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

  • 3 ное 2026 | 10:14
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Слушай на живо: Левски - Ягелония

Бившият централен нападател на Левски Алекс Колев даде специално интервю за Sportal.bg преди предстоящия сблъсък на „сините“ с полския Ягелония в четвъртък вечер в Лига Европа.

Колев има сериозен опит в полския футбол, където прекарва близо пет години и защитава цветовете на четири отбора от Екстракласа – Стал Мелец, Сандеция, Арка Гдиня и Раков. С екипа на Арка той печели Суперкупата на Полша през 2018 година.

Интересното е, че първият гол на Алекс Колев в Екстракласа е именно при гостуване на Ягелония.Бившият нападател сподели впечатленията си от предстоящия съперник на Левски, разказа какво отличава футбола в Полша и оцени шансовете на „сините“ за успех.

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Алекс, имаш ли наблюдения върху Ягелония?

– Миналата година до последно се бориха за шампионската титла и играха много хубав футбол. През последните години са доминиращ отбор в Полша и винаги заемат челните места.

След близо пет години в Полша как би описал футбола там и какво най-много го отличава?

– След близо пет години престой в Полша мога да кажа, че футболът е много директен, динамичен и резултатен. Единоборствата преобладават и държат изключително много на добрата физическа подготовка.

Как оценяваш шансовете на Левски срещу Ягелония? Може ли отборът да се противопостави успешно?

– Мисля, че шансовете на Левски за победа са добри, тъй като имат добре сработен отбор, показват добри игри, имат дълбочина в състава и като цяло в България другите отбори играят доста трудно.

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Като бивш футболист на Левски, какво би било най-важно за „сините“, за да постигнат добър резултат в този мач?

– Добра организация и без груби индивидуални грешки, защото отборът на Ягелония през последните години има доста вкарани голове след отнети топки в половината на противниковия отбор. И със сигурност много себераздаване.

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