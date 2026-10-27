Утре стартира продажбата на билети за двубоя на Левски с Ягелония от Лига Европа

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Ръководството на Левски обяви, че утре стартира продажбата на билети за сблъсъка с полския Ягелония от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа.

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"Левскари,

Утре, 28 октомври, в 10:00 стартира продажбата на билети за мача от четвъртия кръг на основната фаза на UEFA Europa League 2026/27 срещу "Ягелония". Двубоят е на 5 ноември, четвъртък, от 19:45 часа на Национален стадион "Васил Левски".

Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касата пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов", онлайн, както и в мрежата на Ивентим. Утре, както и в следващите дни до двубоя, касата на стадион "Георги Аспарухов" ще работи от 10:00 до 19:14 часа.

В деня на мача (5 ноември, четвъртък), при наличието на непродадени пропуски, ще бъдат отворени касите на Национален стадион "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 10:00 часа до края на първото полувреме на мача.

Напомняме, че от този мач стартираме инициативата "семеен сектор", като за целта са отделени три блока в Сектор "Б" и три в Сектор "Г".

Цени на билетите:

Сектор A, Ложи 3, 4, 5, 6 и 7: 65 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A, Блокове 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – 40 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б, Блокове: 16,17, 18 – 25 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б, Блокове: 19, 20, 21, 22, 23 и 24 – 20 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В, Блокове 28,29, 30, 31, 32 и 33 – 35 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г, Блокове 34, 35, 36 – 25 €

Сектор Г, Блокове 37, 38, 39, 40, 41 и 42 – 20 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

СЕМЕЕН СЕКТОР

* Сектор Б: блокове 25, 26 и 27 – 25 € (+1 дете – 30 €, +2 деца – 35 €, + 3 деца 40 €)

* Сектор Г: блокове 43, 44 и 45 – 25 € (+1 дете – 30 €, +2 деца – 35 €, + 3 деца 40 €)

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на Национален стадион "Васил Левски".

За улеснение на привържениците, които ще посетят срещата с деца до 14 г., прилагаме декларация, която трябва да бъде попълнена преди влизането на Национален стадион "Васил Левски", написаха от клуба.

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