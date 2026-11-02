Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Слушай на живо: Левски - Ягелония

Бившият вратар на Левски Пламен Андреев говори пред Sportal.bg преди битката на "сините" с Ягелония от основната фаза на Лига Европа. Младият страж има опит в полския футбол. През сезон 2025/2026 той носи екипа на Лех (Познан), с който печели и титлата. Интересен факт е, че именно тимът от Бялисток бе сред големите претенденти на отбора в борбата за златните медали.

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- Какви впечатления остави у теб полският футбол по време на престоя ти в Лех (Познан), с който стана шампион?



- Полският футбол е доста специфичен. Има отбори, които са доста физически подготвени и в същото време има отбори, които разчитат на играта с топка, и на разиграванията. Интензитета на играта е доста висок в сравнение с доста лиги в Европа.

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- Имаш ли наблюдения върху Ягелония и как би оценил отбора като съперник?



- Ягелония е отбор, който разчита доста на играта с топка. Да държи инициативата. Те са силен тим в европейските турнири в последните няколко години.



- Какви са според теб силните страни на Ягелония и какво трябва да направи Левски, за да победи?



- Силните страни са им точно играта с топка. Ако Левски не ги остави да играе толкова с топката, шансовете да вземат трите точки се увеличават значително. Лично според мен това ще е ключът в този сблъсък от Лига Европа.

- Като бивш капитан и футболист на Левски вярваш ли, че "сините" имат сили да спечелят предстоящия европейски двубой?



- Според мен те дори влизат като фаворит в двубоя спрямо моментната форма. Мисля си, че след този мач "синя" България ще е щастлива. Лично аз се надявам Левски да вземе трите точки и значително да увеличи шансовете за продължаване напред в Лига Европа. Пожелавам победа на Левски, която да дойде и с добра игра.

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