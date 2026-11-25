Ботев (Ихтиман) без Балджийски срещу Сливнишки герой

Ботев (Ихтиман) приема Сливнишки герой в последния си двубой за 2026 година. Срещата от 19 кръг на Югозападната Трета лига е в събота (28 ноември) от 14:00 часа в Ихтиман. Домакините продължават да имат огромни кадрови проблеми.

Ще липсват доста титулярни футболисти, сред които претърпелият операция на коляното Борислав Балджийски, наказаният за натрупани картони Светослав Славов и други. Ихтиманци са в серия от поредни мачове без победа и на всяка цена ще търсят задължителни три точки в последния си двубой за годината.

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