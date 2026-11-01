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Левски призова за пълен Национален стадион срещу Ягелония

  • 1 ное 2026 | 19:41
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Левски призова за пълен Национален стадион срещу Ягелония
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Ягелония

От Левски благодариха на своите привърженици за подкрепата срещу Дунав (Русе) и отправиха призив за пълен Национален стадион в четвъртък (5 ноември), когато "сините" посрещат Ягелония в четвърти двубой от основната фаза на Лига Европа.

Левски с надъхващо видео преди сблъсъка с Ягелония
Левски с надъхващо видео преди сблъсъка с Ягелония

"Благодарим ви за подкрепата в Русе, следваща спирка - пълен стадион "Васил Левски". Заедно като един и Левски непобедим!", написаха от клуба.

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