Филаделфо Апаро се появи на "Герена"

Слушай на живо: Левски - Ягелония

Новият директор в Левски Филаделфо Апаро пристигна на стадион "Георги Аспарухов". Той разгледа базата на "Герена", като си тръгна преди старта на заниманието на "сините" с Ягелония от основната фаза на Лига Европа.

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Както е известно, Апаро ще отговаря за стратегическото развитие и координацията на всички ключови направления, свързани с приходите на клуба – търговска дейност, маркетинг, бранд идентичност и комуникации.

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