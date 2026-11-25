Фратрия предложи хубаво настроение в последния домакински двубой за годината

Отборът на Фратрия не изневери на традицията и предложи емоции и вълнение по трибуните на полувремето на срещата с Янтра.

В студения ноемврийски ден на стадион „Спартак“, по време на последния домакински двубой за календарната година, ръководството на братския тим се погрижи за доброто настроение на зрителите с топли напитки, сладки и танц на белите мечки на „Березка“ под звуците на световни хитове от 80-те и 90-те години.

Агитката на домакините също допринасяше за доброто настроение и подканяше любимците си към активни действия с познатия от футболните и хокейните срещи рефрен: „Надо гол, надо два, душа, сърце — Фратрия, Фратрия!“

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