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Кайзера: Левски вече има нужното самочувствие в Европа

  • 3 ное 2026 | 21:04
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Кайзера: Левски вече има нужното самочувствие в Европа
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Слушай на живо: Левски - Ягелония

Бившият капитан на Левски Николай Тодоров ще подкрепи отбора в предстоящото домакинство на Ягелония от основната фаза на Лига Европа. Кайзера сподели мнение, че "сините" вече имат нужното самочувствие на международната сцена благодарение на добрите игри до този момент.

Тимът на Хулио Веласкес записа една победа, едно равенство и една загуба, като в актива си има 4 точки. Те отреждат на родния гранд 17-о място във временното класиране на втория по сила европейски клубен турнир.

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"Самият мач си е важен до такава степен, че тези игри, които направиха преди това, и резултатите, които постигна отборът, са благополучни и имат вече нужното самочувствие в Европа. Показват една стабилна игра, което дава предпоставки и увереност на абсолютно всички, които обичат клуба, да постигнат още една победа.

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Първо, ние бяхме постигнали, така погледнато, благоприятен резултат. Да приемем, че тогава гол на чужд терен се броеше и това ни даде една увереност, че може да постигнем една победа и да продължим в следващия кръг. Спомням си обстановката, подкрепата още от отиването към стадиона, а не на самия стадион. Просто ние, отборът, усетихме тази подкрепа и това ни даде някакво вътрешно чувство и увереност, че може да постигнем тази желана победа и да прескочим този кръг.

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Тогава пак почти цял ден валя дъжд, беше лошо времето. Точно преди мача спря, ако не се лъжа. Това не попречи на публиката да напълни стадиона, да ни подкрепи и да ни даде тази увереност, независимо че резултатът до последните минути беше равен и ние нямаше как да продължим. Но след този удар, който аз нанесох в последната минута, който увенча труда на целия отбор, и голът, който вкарахме, ни класира за следващия кръг. Тази радост, която видяхме на трибуните, ние също я изпитахме на терена. Зарази абсолютно целия стадион. Самият клуб Левски на мен лично ми е дал много и те зарежда с една вътрешна енергия, която трябва дас е доказват абсолютно всеки мач", сподели Кайзера пред клубните канали на Левски.

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