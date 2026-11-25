Крило на Спартак (Вн) на обстоен медицински преглед

Лявото крило на Спартак (Варна) Анхел Гомес ще премине през обстойни медицински прегледи, които трябва да установят точните причини за хроничния проблем, измъчващ го от началото на сезона. Първоначалните съмнения са за увреждане на менискуса, но допълнителните изследвания ще покажат какво е състоянието на футболиста и какво лечение ще бъде необходимо. Не е изключено да се стигне и до хирургическа намеса. Дори да не се наложи операция, Гомес със сигурност ще пропусне оставащите срещи на "соколите" до края на календарната година.

Очакванията са той да се присъедини към отбора в началото на новата година, когато варненци ще стартират зимната си подготовка. В негово отсъствие треньорският щаб разполага с няколко възможности за позицията на лявото крило. Сред тях е бързоногият Антон Иванов, а алтернатива е и португалецът Жота Лопеш, който по принцип действа като атакуващ полузащитник, но може успешно да изпълнява и функциите на флангови нападател. Именно Лопеш бе използван на тази позиция в последния двубой срещу градския съперник, което показва, че наставникът на Спартак вече търси варианти за компенсиране на отсъствието на Гомес.



Пламен Трендафилов

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Снимки: Startphoto