Хулио Веласкес: Няма да променим идентичността си дори и срещу Реал Мадрид

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Наставникът на шампиона Левски Хулио Веласкес коментира с представители на медиите ситуацията преди мача от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа срещу Ягелония. Специалистът подчерта за пореден път, че "сините" искат да запазят своя стил независимо срещу кого излизат.

"Нашата идея е ясна. Имаме идентичност и няма да я сменяме нито срещу Ягелония, Реал Мадрид или друг. Смятам, че това е едно от най-трудните неща във футбола. Мисля, че успяхме да го постигнем да имаме едно разпознаваемо лице. Естествено всеки един мач изисква различни неща, но идентичността няма да я променим", започна Веласкес.

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"Изправяме се срещу един добър отбор, който със сигурност ще ни създаде трудности. Играят доста бързо като цяло и ние трябва да знаем как да докараме мача, там където ние искаме. Шест мача подред извън дома е нещо много трудно, а футболистите свършиха изключително много работа. Ние сме отбор, който непрекъснато се развива. За нас никога няма достатъчно и винаги трябва да се стремим да се развиваме. Не обичам да стоим в зоната на комфорт", каза още испанецът.

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"Трябва да бъдем скромни. Да уважаваме противника и турнира и да бъдем наясно, че ако се представим по най-добрия начин, имаме добри шансове да спечелим. Ако влезем в мача не на 100% сме обречени на провал. Трябва да бъдем интелигентни и да влезем в мача както трябва. Нуждаем се от нашата най-добра версия отборно и индивидуално".

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"Имаме изключително здравословни отношения в съблекалнята. Извън националностите говорим за човешки същества и има една фундаментална част, които е уважението, което е много по-важно от това дали ще победиш. Всички трябва да приоритизират отборното над всичко. Футболистите имат главната роля в това, защото те са тези, които излизат на терена. Обичам да повтарям, че съм изключително щастливо да съм техен треньор. Нашите отношения са базирани на честността и искреността".

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