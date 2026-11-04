Карик: "Олд Трафорд" прави магически неща, но това е само един мач

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик похвали характера на футболистите си след обрата срещу Рома (3:2) в Шампионската лига. Англичанинът разкри, че на почивката е напомнил на играчите колко бързо може да се промени атмосферата на „Олд Трафорд“, но подчерта, че значението на победата ще зависи от следващите резултати.

„Беше хубава вечер. Преди всичко трябва да отдам заслуженото на футболистите, които показаха характер и качество, когато имахме нужда. На този стадион се случват невероятни, магически неща и говорихме за това на почивката. Мисля, че постепенно навлязохме в мача през първото полувреме, след като допуснахме головете твърде лесно. На почивката говорихме колко бързо всичко тук може да се промени — достатъчен е само един момент. Момчетата се възползваха максимално от всяка малка възможност и накрая бяха фантастични“, започна Карик.

Треньорът обясни, че основната му задача в съблекалнята е била да помогне на играчите да преодолеят разочарованието.

„Казах им да не се обезсърчават прекалено. Усещах, че навлизаме в мача и стигаме до наказателното им поле. Футболистите не го чувстваха така, защото бяха натрупали твърде много раздразнение и разочарование. Знаех, че правим и добри неща срещу много силен отбор. Когато съперникът играе толкова много човек за човек, вероятно ще имаш толкова неуспешни действия, колкото и успешни. Важното е да запазиш положителната нагласа, а момчетата реагираха много добре през второто полувреме“, допълни наставникът.

Той отказа да определя успеха като повратна точка, преди отборът да го подкрепи с още добри резултати.

„Това е един мач, така че зависи какво ще се случи след него. Трябва да се възползваме от тази победа, но тази вечер момчетата показаха страшно много след почивката. За съжаление, Карлос Балеба трябваше да излезе, но Юри Тилеманс влезе и беше фантастичен. Показа какъв човек е, какъв характер има и колко важен е опитът му, за да се включи в такъв мач. Усещаше се положителната енергия. Беше хубаво отново да видим стадиона такъв“, каза още англичанинът.

Магическо второ полувреме на Ман Юнайтед донесе пълен обрат над Рома

Специални похвали получи и Шей Лейси за асистенцията към Матеус Куня при победния гол.

„Много се радвам за Шей. Страшно го обичам — толкова е талантлив и толкова силно иска да се справя добре. Намери Матеус с чудесен пас, а той овладя с по-далечния от топката крак. През второто полувреме преместихме Матеус навътре, а Брайън Мбемо заигра широко вляво, за да имаме по-добър баланс. Шей е много харесван, момчетата го уважават. Накрая дори се защитаваше като десен бек! Това показва какво е готов да направи“, допълни специанистът.

Той подчерта и значението на успеха за привържениците след трудния период.

„Това е победа за нас като футболен клуб. Живеем за това да виждаме как привържениците си тръгват щастливи — да им даваме такива представяния и вечери, за да се връщат отново с енергия. Като отбор показахме много характер, за да издържим на всичко, през което преминахме. В такива моменти научаваш много за другите. Играчите научават неща за мен, а аз със сигурност научавам за тях, за характера им и за това какво са готови да дадат. Трябва да извлечем максимума от тази вечер и да продължим напред. Значението ѝ зависи от това какво следва, но тази вечер се чувствам много по-добре“, завърши мениджърът на Юнайтед.

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Снимки: Gettyimages