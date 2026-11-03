Ман Юнайтед 0:1 Рома, "вълците" взимат ранна преднина

Манчестър Юнайтед и Рома играят при 0:1 в мач от четвъртия кръг на Шампионската лига.

“Червените дяволи” за пореден път ще се опитват да се събудят от изключително негативната си серия от девет последователни двубоя без победа. Мениджърът на тима Майкъл Карик пък е на ръба на уволнението, а ново поражение може да е фатално за бъдещето му. Англичаните започнаха сезона си в турнира с победа, но последваха две загуби от Атлетико Мадрид и Комо. От своя страна Рома показва стабилно представяне и положително лице от началото на настоящата кампания. “Вълците” са трети в първенството, където още нямат поражение. В Шампионската те имат четири точки от победа, равенство и една загуба.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик прави важна промяна и оставя на скамейката получилия червен картон през уикенда Лисандро Мартинес. Аржентинецът се замеси в не един проблем в последните седмици и днес на неговото място в състава влиза Ейдън Хевън. Другата промяна е появата на Коби Мейно, който доскоро лекуваше травма. Той заменя Андрей Сантош сред титулярите и ще си партнира с Карлос Балеба. В атака “червените дяволи” отново ще разчитат на същите футболисти, които пропуснаха редица положения срещу Челси и цялостно показват неефективност в последно време. Това са Амад Диало отдясно, Матеуш Куня отляво, а на върха на атаката ще е Брайън Мбемо. Капитанът Бруно Фернандеш ще е зад гърба на камерунеца.

Your United team for tonight's #UCL clash 👊 https://t.co/TD9F6RjeAB — Manchester United (@ManUtd) November 3, 2026

Джан Пиеро Гасперини е принуден да заложи на третия избор на вратата на Рома - Девис Васкес. “Вълците” имат и други сериозни проблеми в състава си, тъй като не могат да разчитат и на други двама от основните си футболисти в лицето на Пауло Дибала и Ману Коне, а на техните места ще играят Родриго Мора и Брайън Кристанте, който е преместен в средата на терена. Донийл Мален, който се представя много силно след трансфера си от Астън Вила в италианския тим, ще води атаката на тима тази вечер.

La nostra formazione per #ManUtdRoma 🐺 #ASRoma #UCL https://t.co/UUbuLR1iJ6 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 3, 2026

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Снимки: Gettyimages