Акио Тойода: Дебютът на Хиракава във Формула 1 сбъдна моя 17-годишна мечта

Председателят на Тойота Акио Тойода заяви, че дебютът на Рио Хиракава в Гран При на Мексико Сити е осъществил негова съкровена мечта, пазена още от оттеглянето на японския производител от Формула 1 преди седемнадесет години.

След напускането на световния шампионат през 2009 година Тойода си поставя за цел да намери път обратно към стартовата решетка за пилотите, израснали в състезателната програма на компанията. Този шанс настъпи неочаквано, когато отборът на Хаас повика по спешност Хиракава да смени на Естебан Окон за остатъка от състезателния уикенд в Мексико.

A mega overtake that would later prove decisive - P10 for Ryo Hirakawa on a surprise F1 debut! #F1 #MexicoGP https://t.co/Y23yPrPn6Q — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

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„Исках отново да видя състезател на Тойота във Формула 1. Това бе мечта, която тихо пазех в сърцето си цели 17 години“, се казва в официално изявление на Тойода, разпространено от Тойота Газу Рейсинг.

Техническото партньорство между японския гигант и американския тим Хаас вече бе предоставило възможности за тестове и участия в петъчните свободни тренировки за японските таланти. След като завърши първата сесия в петък, в събота сутринта Хиракава получи спешно обаждане да седне в болида за третата тренировка, квалификацията и самата надпревара.

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„И ето че 17 години след 2009-а този ден настъпи. Пилот на Тойота взе участие в старт от Формула 1. Не бих могъл да бъда по-щастлив от факта, че това е именно Рио Хиракава“, допълни японският ръководител.

Японецът бе изправен пред огромно предизвикателство без никакво време за подготовка за пълен състезателен уикенд. Той трябваше експресно да опознае болида на Хаас за сезон 2026, да се представи на ниво в квалификацията и да изкара пълната дистанция в неделното състезание. На пистата Хиракава пресече финалната линия на 12-а позиция, но след наложени наказания на Пиер Гасли и Франко Колапинто бе класиран 10-и, записвайки дебютна точка в кариерата си.

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Тойода изтъкна непримиримия дух и отдадеността на Хиракава, който е останал напълно фокусиран и подготвен, въпреки неяснотата дали някога ще получи подобна възможност. Той припомни съвета си към състезателя да следва пътя, който го прави щастлив, след като по-ранен опит за осигуряване на постоянно титулярно място във Формула 1 бе завършил без успех.

„Въпреки това Рио никога не спря да се подготвя. Той поддържаше оптимална спортна форма и бе готов да даде абсолютния си максимум при откриване на възможност, макар никой да не знаеше кога и дали изобщо ще има такъв момент“, отбеляза Тойода.

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Босът на японския концерн изказа благодарности към собственика Джийн Хаас, шефа на отбора Аяо Комацу, както и към всички инженери и механици в тима за оказаното доверие към Хиракава. В същото време той подчерта, че амбициите на компанията надхвърлят просто единично появяване на пистата.

„Първата стъпка бе печеленето на точки. Следващата е стъпване на подиума“, категоричен бе Тойода.

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Въпреки че Тойода не обеща нов старт за Хиракава и не даде индикации за възраждане на самостоятелния заводски отбор на Тойота, посланието му бе пределно ясно – сътрудничеството с Хаас ще продължи да отваря нови врати. Все още не е ясно кога ще бъде следващото му участие, но събитията в Мексико промениха дебата от това дали пилот на Тойота може да се завърне във Формула 1 към това колко далеч може да стигне.

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Снимки: Gettyimages