Нико Розберг призова Фредерик Васьор за решителни действия спешни във Ферари

Световният шампион във Формула 1 за 2016 година Нико Розберг отправи сериозно предупреждение към шефа на Ферари Фредерик Васьор. Германецът настоява ръководителят на Скудерията незабавно да въведе ясни вътрешни правила за битките на пистата между Люис Хамилтън и Шарл Леклер.

Повод за реакцията на Розберг стана инцидентът между двамата съотборници още в първата обиколка на Гран при на Мексико. Въпреки че заеха първите две позиции след първите завои на пистата „Ерманос Родригес“, пилотите на италианския тим отново загубиха ценни точки в битката за победата след инцидент между тях.

Things we love to see ❤️ Mutual respect between two of the greats, Max & Lewis, as they share the top two places once more 👏 #F1 #MexicoGP https://t.co/MCVVo9okmU — Formula 1 (@F1) November 3, 2026

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Васьор не скри разочарованието си и определи случилото се като неприемливо, подчертавайки, че подобно поведение показва липса на уважение към труда на целия екип в Маранело. Хамилтън също изрази недоволството си по радиото и след финала, където завърши втори, докато Леклер остана едва четвърти.

Според Розберг отговорността за овладяването на напрежението пада изцяло върху шефа на отбора.

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„Фред Васьор трябва да вземе мерки веднага - заяви Розберг пред Sky Sports F1. - Както самият Люис отбеляза, преди старта не е имало разговор и липсват точни указания за директните двубои помежду им. Това е задължително. В противен случай ситуацията ще се задълбочи. Когато пилотите решат сами да разрешават конфликтите си на асфалта и пренебрегват указанията, се стига до избутвания. Това може да ескалира много бързо, а донякъде вече се случва.“

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Ключовият момент в състезанието настъпи в четвърти завой, когато Леклер опита рискована атака от външната страна на Хамилтън. Двамата навлязоха със твърде висока скорост и напуснаха очертанията на трасето, като монегаскът премина през тревата, а британецът загуби скорост. От създалия се хаос се възползва Макс Верстапен, който изпревари Хамилтън и му отне втората позиция.

Впоследствие Леклер получи наказание от пет секунди, което улесни пилота на Ред Бул в борбата за лидерството по време на спиранията в бокса. Розберг смята, че състезателят от Монако е действал прекалено агресивно още преди този инцидент.

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„Още при първото им съприкосновение във втори и трети завой Шарл се подхлъзна от вътрешната страна към Люис. Той не успя да задържи траекторията си. Леклер прекали и сбърка още в тези първи завои“, заключи бившият световен шампион.

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Снимки: Gettyimages