Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Нико Розберг призова Фредерик Васьор за решителни действия спешни във Ферари

  • 3 ное 2026 | 17:14
  • 275
  • 0

Световният шампион във Формула 1 за 2016 година Нико Розберг отправи сериозно предупреждение към шефа на Ферари Фредерик Васьор. Германецът настоява ръководителят на Скудерията незабавно да въведе ясни вътрешни правила за битките на пистата между Люис Хамилтън и Шарл Леклер.

Повод за реакцията на Розберг стана инцидентът между двамата съотборници още в първата обиколка на Гран при на Мексико. Въпреки че заеха първите две позиции след първите завои на пистата „Ерманос Родригес“, пилотите на италианския тим отново загубиха ценни точки в битката за победата след инцидент между тях.

Скандалът във Ферари засенчва титлата на Антонели
Скандалът във Ферари засенчва титлата на Антонели

Васьор не скри разочарованието си и определи случилото се като неприемливо, подчертавайки, че подобно поведение показва липса на уважение към труда на целия екип в Маранело. Хамилтън също изрази недоволството си по радиото и след финала, където завърши втори, докато Леклер остана едва четвърти.

Според Розберг отговорността за овладяването на напрежението пада изцяло върху шефа на отбора.

Леклер има обяснение за инцидента с Хамилтън, Васьор не е съгласен
Леклер има обяснение за инцидента с Хамилтън, Васьор не е съгласен

„Фред Васьор трябва да вземе мерки веднага - заяви Розберг пред Sky Sports F1. - Както самият Люис отбеляза, преди старта не е имало разговор и липсват точни указания за директните двубои помежду им. Това е задължително. В противен случай ситуацията ще се задълбочи. Когато пилотите решат сами да разрешават конфликтите си на асфалта и пренебрегват указанията, се стига до избутвания. Това може да ескалира много бързо, а донякъде вече се случва.“

Критики към маневрите на Лeклер

Никола Цолов в селекцията на The Sun на бъдещите звезди във Формула 1
Никола Цолов в селекцията на The Sun на бъдещите звезди във Формула 1

Ключовият момент в състезанието настъпи в четвърти завой, когато Леклер опита рискована атака от външната страна на Хамилтън. Двамата навлязоха със твърде висока скорост и напуснаха очертанията на трасето, като монегаскът премина през тревата, а британецът загуби скорост. От създалия се хаос се възползва Макс Верстапен, който изпревари Хамилтън и му отне втората позиция.

Впоследствие Леклер получи наказание от пет секунди, което улесни пилота на Ред Бул в борбата за лидерството по време на спиранията в бокса. Розберг смята, че състезателят от Монако е действал прекалено агресивно още преди този инцидент.

Защо моторите на на Хонда издържаха едва пет обиколки в Мексико
Защо моторите на на Хонда издържаха едва пет обиколки в Мексико

„Още при първото им съприкосновение във втори и трети завой Шарл се подхлъзна от вътрешната страна към Люис. Той не успя да задържи траекторията си. Леклер прекали и сбърка още в тези първи завои“, заключи бившият световен шампион.

Поглед отвътре към стратегията на Верстапен за победата в Мексико
Поглед отвътре към стратегията на Верстапен за победата в Мексико
 Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Тото Волф: През 2025 заради Антонели си тръгнаха два спонсора

Тото Волф: През 2025 заради Антонели си тръгнаха два спонсора

  • 3 ное 2026 | 12:30
  • 1669
  • 0
Скандалът във Ферари засенчва титлата на Антонели

Скандалът във Ферари засенчва титлата на Антонели

  • 3 ное 2026 | 12:26
  • 4666
  • 9
Ясна е причината за освобождаването на Окон

Ясна е причината за освобождаването на Окон

  • 3 ное 2026 | 12:21
  • 2412
  • 0
Тойота връща легендарен модел и двама световни шампиони в WRC

Тойота връща легендарен модел и двама световни шампиони в WRC

  • 3 ное 2026 | 10:06
  • 1699
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

  • 3 ное 2026 | 09:20
  • 7039
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

  • 3 ное 2026 | 09:20
  • 1399
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

БФС премести мач на ЦСКА

БФС премести мач на ЦСКА

  • 3 ное 2026 | 17:36
  • 516
  • 0
Шампион с Испания влиза в щаба на Игор Йовичевич

Шампион с Испания влиза в щаба на Игор Йовичевич

  • 3 ное 2026 | 17:31
  • 436
  • 0
Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

  • 3 ное 2026 | 10:03
  • 22336
  • 50
Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)

Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)

  • 3 ное 2026 | 14:59
  • 9174
  • 26
Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Това лято фармакологията беше четеш и ревеш, но започнах да играя и баскетбол

Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Това лято фармакологията беше четеш и ревеш, но започнах да играя и баскетбол

  • 3 ное 2026 | 14:28
  • 2704
  • 3
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 303864
  • 88