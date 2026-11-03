Защо Тойота ще използва два различни модела в WRC?

Японският автомобилен гигант Тойота разкри подробности около необичайната си стратегия за сезон 2027 в Световния рали шампионат (WRC). Действащите шампиони ще заложат на два различни модела от клас Rally1 и ще разделят пилотите си в два напълно отделни тима. В последните сезони Тойота използва два отбора в WRC, но те използваха идентични коли.

Следващият технически регламент ще позволи на марката да хомологира купетата на GR Celica и GR Yaris. Въпреки разликите във външния вид, под ламарините двата състезателни автомобила ще бъдат абсолютно еднакви. Идеята за този нестандартен ход идва лично от председателя на тима Акио Тойода.

Тойота връща легендарен модел и двама световни шампиони в WRC

В тима на Тойота Рейсинг зад волана на Селика ще седнат настоящият шампион Елфин Еванс, Оливър Солберг и Сами Паяри. Това ще отбележи официалното завръщане на легендарния модел Селика в шампионата за първи път след 90-те години на миналия век. В същото време под банера на Газу Рейсинг с модела Ярис ще се състезават Такамото Кацута и бившите световни шампиони Ойт Танак и Кале Рованпера, като финландецът отново ще се включи само в отделни състезания.

Чрез концепцията с два автомобила и два състава японският производител цели да популяризира различни продуктови линии, да създаде интригуващи истории и да повиши ангажираността на публиката.

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Шефът на отбора Яри-Мати Латвала подчерта предимствата на новия техническиправилник в интервю за motorsport.com:

„Новите финансови ограничения правят колите по-евтини спрямо предишното поколение, което ни дава възможност да поддържаме повече автомобили с аналогичен бюджет. Решихме да увеличим бройката им и паралелно с това да засилим връзката на феновете със състезателите и марките. Селика носи изключително богата история от 70-те, 80-те и 90-те години, включително три титли през последното от тези десетилетия. Това е емблематичен модел за Тойота и смятам, че завръщането му е прекрасна новина за почитателите на спорта.“

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Латвала обясни също, че разпределението на състезателите е било решено от ръководството без директна намеса на самите екипажи:

„Изборът беше лесен и логичен. Ойт спечели световната си титла с Ярис, така че отиде в този отбор. Кале също има два триумфа с Ярис и зае мястото си там. Искахме новото младо поколение в лицето на Солберг и Паяри да поеме новата кола, заедно с доказан шампион като Елфин.“

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Въпреки ясните визуални разлики във формите на купетата на Ярис и Селика, техническият директор Том Фаулър гарантира пълно паритетно представяне между двата болида, включително по отношение на аеродинамичното съпротивление.

„Постигането на аеродинамичен баланс между двата автомобила беше сред основните ни инженерни предизвикателства - заяви Фаулър. - Трябваше да конструираме две напълно съпоставими коли, които същевременно да превъзхождат конкуренцията. Различията се коренят единствено във външната форма и аеродинамиката. Нормално работиш върху постигането на аеродинамичните показатели с един модел, докато тук преследвахме същата цел паралелно с два визуално различни автомобила, което значително усложни нашата задача.“

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