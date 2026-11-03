Тойота връща легендарен модел и двама световни шампиони в WRC

Тойота представи днес пилотите и двата си отбора, с които ще участва в Световния рали шампионат (WRC) през 2027 година.
Голямата новина е възраждането на легендарния модел Селика, както и завръщането в спорта на двама световни шампиони: Ойт Танак и Кале Рованпера.
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Както и досега, Тойота ще участва с два тима в WRC, като за първия - Тойота Рейсинг, ще се състезават първите трима в класирането за 2026: световният шампион Елфин Еванс и подгласниците му Оливър Солберг и Сами Паяри. Тримата ще карат новата Селика Rally1 - автомобил, създаден по новите правила WRC27.
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Във втория тим - Тойота Газу Рейсинг, са Такамото Кацута, както и Танак и Рованпера. Те ще са зад волана на новия Ярис Rally1 - също създаден по правилата WRC27, на практика същата кола като Селика Rally1, но с различно купе.
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Във втория тим Рованпера е с ограничена програма, като се очаква той да кара в 6-7 ралита, а Кале ще споделя колата си с 9-кратния световен шампион Себастиен Ожие, който също ще стартира в няколко състезания. Все още програмите на двамата не са обявени, но Ожие вече заяви, че няма да стартира в рали „Монте Карло“ през януари.