Тойота връща легендарен модел и двама световни шампиони в WRC

Тойота представи днес пилотите и двата си отбора, с които ще участва в Световния рали шампионат (WRC) през 2027 година.

Голямата новина е възраждането на легендарния модел Селика, както и завръщането в спорта на двама световни шампиони: Ойт Танак и Кале Рованпера.

Look who’s back! 👀 Two-time world champions Kalle and Jonne return to rallying for selected WRC events with GAZOO Racing TOYOTA in 2027. 🙌 #GAZOORacing #WRC https://t.co/1t3iEEo42S — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) November 3, 2026

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Както и досега, Тойота ще участва с два тима в WRC, като за първия - Тойота Рейсинг, ще се състезават първите трима в класирането за 2026: световният шампион Елфин Еванс и подгласниците му Оливър Солберг и Сами Паяри. Тримата ще карат новата Селика Rally1 - автомобил, създаден по новите правила WRC27.

Welcome back, Ott and Martin! Our 2019 world champions return to competition with GAZOO Racing TOYOTA for 2027. #GAZOORacing #WRC https://t.co/Wcsr1EwGoj — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) November 3, 2026

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Във втория тим - Тойота Газу Рейсинг, са Такамото Кацута, както и Танак и Рованпера. Те ще са зад волана на новия Ярис Rally1 - също създаден по правилата WRC27, на практика същата кола като Селика Rally1, но с различно купе.

Returning an iconic name to the WRC! 🔥 Fresh from one of the most exciting championship deciders in years, Elfyn, Oliver and Sami come together to drive the new GR Celica Rally1 under the TOYOTA RACING banner in 2027. 🤝 #TOYOTARACING #WRC #GRCelica https://t.co/8d25DoIhpM — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) November 3, 2026

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Във втория тим Рованпера е с ограничена програма, като се очаква той да кара в 6-7 ралита, а Кале ще споделя колата си с 9-кратния световен шампион Себастиен Ожие, който също ще стартира в няколко състезания. Все още програмите на двамата не са обявени, но Ожие вече заяви, че няма да стартира в рали „Монте Карло“ през януари.

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