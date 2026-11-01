В продажба са билетите за гостуването на ЦСКА в Атина

Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

ЦСКА обяви, че билетите за гостуването на Панатинайкос от третия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите вече са в продажба. Сблъсъкът на Олимпийския стадион в Атина е в четвъртък (5 ноември) от 22:00 часа.

Дотук "армейците" имат едно равенство и една загуба, докато гръцкият гранд записа две победи и към момента е лидер в класирането.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

Европейският ни път продължава с гостуване на гръцкия гранд Панатинайкос само след няколко дни. Билетите за двубоя от Лигата на конференциите на 5 ноември от 22:00 ч. на Олимпийския стадион в Атина вече са в продажба. Армейските привърженици могат да закупят пропуски за гостуващия сектор на цена от 20 евро чрез следния линк: https://shorturl.at/VcrxK.

След избиране на желаното място е необходима регистрация, за да бъде активирана опцията за закупуване на билета. В деня на двубоя (5 ноември) ще бъде организиран сборен пункт за феновете на ЦСКА, откъдето нашите привърженици ще бъдат съпроводени до входа на стадиона. Допълнително ще информираме за точния час и мястото на срещата.

Призоваваме всички армейски фенове да спазват законовите разпоредби на гръцките власти при посещение на футболни срещи".

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