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Борусия надхитри Бетис на "Сигнал Идуна Парк", но даде свидна жертва

  • 5 ное 2026 | 00:41
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Борусия надхитри Бетис на "Сигнал Идуна Парк", но даде свидна жертва

Борусия (Дортмунд) записа третата си победа в настоящото издание на Шампионската лига, след като пречупи у дома коравия Бетис с 2:1 в мач от четвъртия кръг в основната фаза на "турнира на богатите".

Това бе първа загуба за андалусийци, като и двата тима имат равен брой точки след четири изиграни мача - по 9 и имат реален шанс да преследват класиране в топ 8, след като с абсолютно същия актив са и всички отбори от 12-о до 4-о място.

В 14-ата минута Антони успя да вкара гол за андалусийците, но радостта на гостите бе бързо секната, тъй като последва преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, която показа, че е имало засада.

Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство и "жълто-черните" нанесоха болезнен удар по селекцията на Мануел Пелегрини в 49-ата минута, когато Фабио Силва откри резултата официално.

Възпитаниците на Нико Ковач от своя страна се пропукаха отново в средата на втората част в 67-ата минута, когато Айтор Руибал прати топката за втори път в тяхната врата, а този път попадението бе зачетено като редовно.

Испанците пък отново нямаха възможност да се радват дълго на отбелязания гол, тъй като още в 72-рата минута Константинос Карецас върна германското преимущество.

Въпреки победата Нико Ковач би трябвало да има основания да се притеснява, тъй като още през първото полувреме му се наложи да прави принудителна смяна и тогава извади от игра Серу Гираси, който бе заменен от бъдещия голмайстор Константинос Карецас.

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