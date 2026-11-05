Борусия надхитри Бетис на "Сигнал Идуна Парк", но даде свидна жертва

Борусия (Дортмунд) записа третата си победа в настоящото издание на Шампионската лига, след като пречупи у дома коравия Бетис с 2:1 в мач от четвъртия кръг в основната фаза на "турнира на богатите".



Това бе първа загуба за андалусийци, като и двата тима имат равен брой точки след четири изиграни мача - по 9 и имат реален шанс да преследват класиране в топ 8, след като с абсолютно същия актив са и всички отбори от 12-о до 4-о място.

В 14-ата минута Антони успя да вкара гол за андалусийците, но радостта на гостите бе бързо секната, тъй като последва преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, която показа, че е имало засада.

Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство и "жълто-черните" нанесоха болезнен удар по селекцията на Мануел Пелегрини в 49-ата минута, когато Фабио Силва откри резултата официално.

Възпитаниците на Нико Ковач от своя страна се пропукаха отново в средата на втората част в 67-ата минута, когато Айтор Руибал прати топката за втори път в тяхната врата, а този път попадението бе зачетено като редовно.

Испанците пък отново нямаха възможност да се радват дълго на отбелязания гол, тъй като още в 72-рата минута Константинос Карецас върна германското преимущество.

Schwarzgelb bezwingt Real Betis dank der Treffer von Silva und Karetsas verdient mit 2:1! 😍 https://t.co/QkRYClMoNZ — Borussia Dortmund (@BVB) November 4, 2026

Въпреки победата Нико Ковач би трябвало да има основания да се притеснява, тъй като още през първото полувреме му се наложи да прави принудителна смяна и тогава извади от игра Серу Гираси, който бе заменен от бъдещия голмайстор Константинос Карецас.

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