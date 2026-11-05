Наполи се срина след почивката за първа победа на Порто

Отборът на Порто стигна до първа победа в тазгодишното издание на Шампионската лига, след като португалските шампиони надвиха с 4:1 тима на Наполи като домакини в четвъртия кръг на основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.



"Драконите" стартираха вдъхновено и след само четири минути игра Пепе Акино прониза италианската врата.



Попадението бе отменено, но въпреки това само седем минути по-късно Ян Беднарек официлано откри резултата.



Италианците от своя страна демонстрираха изключително груба игра и цели четирима футболисти от Ботуша бяха оцветени в "жълто" още до почивката.



Положения обаче не липсваха пред вратата на Диого Коща и дори в 38-ата минута Кевин Де Бройне вкара гол, който също бе отменен.



След това италианците повториха съдбата на домакините и 120 секунди преди да изтече редовното време на първата част Скот Мактоминей.



След почивката домакините отново натиснаха и през втората половина на закриващото полувреме си върнаха преимуществото с гол на Габриел Вейга.



Нататък португалците не повториха грешката си от първата част и прекършиха съперника десетина минути преди да изтече редовното време. Този път се резписа Якуб Кивиор, чийто гол този път не бе отменен и резлтатът официално стана 3:1.



В 89-ата минута пък Рафа Марин бе изгонен и остави италианските вицешампиони с човек по-малко, което официално предреши изхода от сблъсъка. Неговото нарушение доведе до дузпа, а от бялата точка Омородион беше безкомпромисен, за да накаже за четвърти път Алекс Мерет.

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