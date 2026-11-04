АЕК 0:0 Реал Мадрид, Милитао е титуляр

Отборите на АЕК и Реал Мадрид играят при 0:0 в среща от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига.



Преди този двубой испанците са с пълен актив – три успеха от три мача, докато домакините имат една победа и две поражения.

Голямата новина в редиците на „белите“ е стартирането от първата минута на Едер Милитао. Заради дълго лечение на контузия този сезон той има само пет минути игра.

За домакините титуляр в атака е бившият нападател на Реал Мадрид Лука Йович. Българският защитник в редиците на АЕК Мартин Георгиев не е картотекиран за турнира.

Съставите:



AEK: Бриньоли, Рота, Мукуди, Релвас, Пилиос, Майер, Киринен, Ариага, Койта, Гачинович, Йович

Реал Мадрид: Куртоа, Дъмфрис, Милитао, Рюдигер, Кукурея, Камавинга, Силва, Белингам, Диоманде, Винисиус, Мбапе

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