9:1 като гост! Комо обърна Шампионската лига с главата надолу

Скромният тим на Комо разтресе Шампионската лига, след като записа феноменална победа с извънземния резултат 9:1 над Ланс, при това като гост. Грандиозният успех дойде в мач от четвъртия кръг на основната фаза. Анастасиос Дувикас заби хеттрик, Нико Пас добави два гола, а точни бяха още Марк-Оливер Кемпф, Лука Да Куня, Батурина, Матия Либерали и Матео Папачоли. Клетите французи отбелязаха само веднъж при 0:7.
Италианците вкараха само три гола до почивката, след което обаче нямаха милост. Дувикас реализира първия след седем минути игра, а в отново той в 32-рата удвои. Между тези попадения дузпа за Ланс беше отменена след намесата на ВАР.
В 40-ата Нико Пас реши всичко с гола си за 3:0 за Комо и отдаде почит към починалия футболист на Тенерифе Хесус де Мигел.
Началото на второто полувреме беше вихрено, като в 57-ата минута резултатът вече беше набъбнал двойно до 6:0 след попадения на Да Куня (47‘), Кемпф (53‘) и отново Дувикас (57‘).
Либерали в 62-рата покачи на 7:0, след което чак сребърните медалисти от Лига 1 се отчетоха с гол, дело на Рубен Агилар в 65-ата минута.
Мартин Батурина в 69-ата и 18-годишният Папачоли в добавеното време също вписаха имената си в историческия двубой.
За Комо това е трета победа в турнира, като по-рано „езерняците“ забиха „само“ по четири гола на РБ (Лайпциг) и Манчестър Юнайтед. Ланс пък вече е с три поражения.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google