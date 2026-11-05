9:1 като гост! Комо обърна Шампионската лига с главата надолу

Скромният тим на Комо разтресе Шампионската лига, след като записа феноменална победа с извънземния резултат 9:1 над Ланс, при това като гост. Грандиозният успех дойде в мач от четвъртия кръг на основната фаза. Анастасиос Дувикас заби хеттрик, Нико Пас добави два гола, а точни бяха още Марк-Оливер Кемпф, Лука Да Куня, Батурина, Матия Либерали и Матео Папачоли. Клетите французи отбелязаха само веднъж при 0:7.

A historic night in Lens! ⏹️ https://t.co/P1OqwQzZxh — Como1907 (@Como_1907) November 4, 2026

Италианците вкараха само три гола до почивката, след което обаче нямаха милост. Дувикас реализира първия след седем минути игра, а в отново той в 32-рата удвои. Между тези попадения дузпа за Ланс беше отменена след намесата на ВАР.

В 40-ата Нико Пас реши всичко с гола си за 3:0 за Комо и отдаде почит към починалия футболист на Тенерифе Хесус де Мигел.

💬 A very nice touch from Nico Paz, paying his respects to Jesús de Miguel. It's worth remembering that only 3 years ago, they were opponents in @Primera_RFEF for RM Castilla and @CDCastellon. Nico was born in Tenerife and will no doubt know people affected by this tragedy. https://t.co/ZVtiVq9OLM — El Partido (@el_partido_es) November 4, 2026

Началото на второто полувреме беше вихрено, като в 57-ата минута резултатът вече беше набъбнал двойно до 6:0 след попадения на Да Куня (47‘), Кемпф (53‘) и отново Дувикас (57‘).

Либерали в 62-рата покачи на 7:0, след което чак сребърните медалисти от Лига 1 се отчетоха с гол, дело на Рубен Агилар в 65-ата минута.

Мартин Батурина в 69-ата и 18-годишният Папачоли в добавеното време също вписаха имената си в историческия двубой.

За Комо това е трета победа в турнира, като по-рано „езерняците“ забиха „само“ по четири гола на РБ (Лайпциг) и Манчестър Юнайтед. Ланс пък вече е с три поражения.

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