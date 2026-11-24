Реал Мадрид преследва десета поредна победа

Реал Мадрид посреща ПСВ Айндховен в двубой от петия кръг (Рунд 5) на основната фаза в Шампионската лига. Мачът ще се проведе на стадион "Сантиаго Бернабеу" в Мадрид на 24 ноември 2026 г. от 22:00 часа българско време. Главен съдия на срещата е норвежецът Еспен Ескас. Залогът в мача е изключително сериозен и за двата състава – домакините се борят да затвърдят мястото си в топ 8 и директно класиране за осминафиналите, докато гостите от Айндховен търсят ценни точки, за да се запазят в зоната за плейофите.

Кралският клуб прави отличен старт в турнира, като заема второто място в класирането с пълен актив от 12 точки след 4 победи от 4 мача и голова разлика 13:7. Воденият от Жозе Моуриньо тим се намира в превъзходна форма, натрупвайки поредица от девет последователни победи във всички турнири. В последния си мач от Ла Лига мадридчани надделяха над Селта с 2:1 на "Сантиаго Бернабеу", а преди това постигнаха успехи срещу Валенсия с 3:0 като гост, АЕК с 3:2 в Шампионската лига, Расинг Сантандер с 3:0 и Барселона с 2:1 в дербито на Испания.

ПСВ Айндховен се намира на 24-то място в таблицата на Шампионската лига – последната позиция, даваща право на участие в плейофите за осминафинал. Водените от Петер Бош нидерландци имат 4 точки след 1 победа, 1 равенство и 2 загуби при голова разлика 3:4. Във вътрешното си първенство Ередивизи тимът постигна убедителни победи в последните кръгове – 4:1 срещу НЕК Неймеген, 5:2 срещу Камбуур и 7:0 срещу Вилем II, както и равенство 1:1 с Фейенорд. Единственото подхлъзване за тима в последните седмици бе домакинската загуба с 1:2 от Брюж в предишния кръг на Шампионската лига.

В исторически план двата отбора са изиграли общо 8 официални мача помежду си, като Реал Мадрид има предимство с 3 победи, 4 равенства и само 1 поражение. Единственият успех на ПСВ Айндховен над испанския гигант датира от ноември 1971 г. в бившия турнир за Купата на УЕФА с 2:0 у дома. На стадион "Сантиаго Бернабеу" нидерландският тим никога не е стигал до победа, записвайки 3 загуби и 1 равенство. Двата тима не са се изправяли един срещу друг на този стадион от 37 години.

Норвежкият арбитър Еспен Ескас носи добри спомени за Реал Мадрид – под негово ръководство мадридчани са спечелили и трите си предишни мача в Европа, включително разгромното 6:1 над Монако и победите над Брест (3:0) и Унион Берлин (1:0). Статистиката на Жозе Моуриньо в Шампионската лига на "Сантиаго Бернабеу" също е впечатляваща – той има 17 победи, 2 равенства и едва 1 загуба в 20 домакински мача. В състава на ПСВ личи името на опитния Иван Перишич, който вече е създал 11 голови положения в турнира този сезон.

У домакините от Реал Мадрид поради контузии мача пропускат младата надежда Ендрик, защитникът Раул Асенсио и нападателят Родриго. Ферлан Менди също не е на разположение, тъй като няма картотека за Шампионската лига през този сезон. Дензъл Дъмфрис е включен в групата, въпреки че пропусна една от последните тренировки.

В състава на наставника Петер Бош извън сметките поради контузии са полузащитникът Йерди Схаутен и защитникът Адамо Нагало.

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Снимки: Gettyimages