Египетският гранд Ал Ахли освободи треньора Хюсеин Амута часове след поражението с 0:2 срещу Пирамидс, с което остана със седем точки пасив в надпреварата за титлата в местно първенство. От отбора благодариха на наставника и неговия щаб и им пожелаха успех в бъдещите начинания.
Амута се задържа пет месеца начело на клуба, който пое с договор за две години през юни. Той замени датчанина Йес Торуп, след като Ал Ахли завърши на трето място в класирането на египетското първенство и отпадна рано от Шампионската лига на КАФ. 57-годишният мароканец постигна 11 победи, две равенства и едно поражение в 14 мача начело на “червените дяволи”. Той е шампион на Мароко с Уидад Казабланка от 2017-а и през същата година спечели трофея в Шампионската лига на КАФ, побеждавайки именно Ал Ахли.
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