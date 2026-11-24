Египетски гранд освободи своя наставник

Египетският гранд Ал Ахли освободи треньора Хюсеин Амута часове след поражението с 0:2 срещу Пирамидс, с което остана със седем точки пасив в надпреварата за титлата в местно първенство. От отбора благодариха на наставника и неговия щаб и им пожелаха успех в бъдещите начинания.

Амута се задържа пет месеца начело на клуба, който пое с договор за две години през юни. Той замени датчанина Йес Торуп, след като Ал Ахли завърши на трето място в класирането на египетското първенство и отпадна рано от Шампионската лига на КАФ. 57-годишният мароканец постигна 11 победи, две равенства и едно поражение в 14 мача начело на “червените дяволи”. Той е шампион на Мароко с Уидад Казабланка от 2017-а и през същата година спечели трофея в Шампионската лига на КАФ, побеждавайки именно Ал Ахли.

𝙂𝙊𝙉𝙀. Al Ahly have dismissed head coach Hussein Ammouta and his technical staff after defeat to league leaders Pyramids. #UNPLAYABLE https://t.co/YlGK7U7zcm — #UNPLAYABLE (@UnplayableZA) November 24, 2026

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Снимки: Gettyimages