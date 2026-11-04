Фенербахче 0:0 Ливърпул, първи шанс за гостите

Фенербахче приема Ливърпул в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Мърсисайдци са с 100-процентов актив след три поредни побед ив турнира. През уикенда те допуснаха загуба с 0:1 от Арсенал. Турският гранд има две равенства и една загуба в ШЛ през този сезон. Преди няколко дни Фенербахче допусна обрат и домакинска загуба от Гьозтепе на Станимир Стоилов.

Андони Ираола е направи цели пет промени от мача с Арсенал. Александър Исак и Флориан Виртц са оставени на резервната скамейка. Очаква се Брадли Баркола да бъде в центъра на атаката. Виктор Муньос и Рио Нгумоа са на фланговете, а Коди Гакпо също получава почивка е резерва. Доминик Собослай заема мястото на Виртц като атакуващ халф. В защитата има две промени. Като крайни бранители титуляри са Джо Гомес и Костас Цимикас, които заемат местата на Милош Керкез и Роналд Араухо.

Your #UCL Reds to take on Fenerbahce in Istanbul! ❤️‍🔥 https://t.co/Mq0tydovv0 — Liverpool FC (@LFC) November 4, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages