Викинг обърна Сабах с четири гола за историческа победа в Шампионската лига

Норвежкият шампион Викинг записа първата си победа в основната фаза на Шампионската лига, след като обърна азербайджанския Сабах с 4:1 в Ставангер в среща от четвъртия кръг. Ерик Ботхайм се разписа два пъти за домакините, а капитанът Златко Трипич вкара гола за 2:1 и подаде за попадението, с което скандинавците пречупиха съперника.

С успеха Викинг се изкачи на 22-рото място и вече има четири точки, всичките спечелени пред собствена публика. При предишното си домакинство норвежците направиха зрелищно 3:3 с Байерн (Мюнхен). Сабах от своя страна допусна трета загуба и е 31-ви с трите точки от победата над Славия (Прага).

Началото по нищо не подсказваше подобен развой. В 11-ата минута домакините изпълниха корнер, но само секунди по-късно топката се озова в собствената им врата. Гостите организираха бърза контраатака, при която Умарали Рахмоналиев намери Орфе Мбина, а габонецът откри резултата. Малко след това бившият футболист на Ботев (Пловдив) Кристиан Нвачукву също се устреми към вратата, но този път стражът Арилд Йостбьо излезе навреме и го изпревари.



Отговорът на Викинг дойде в 27-ата минута, когато Кристофер Хауген центрира, а Ботхайм засече топката от въздуха за 1:1. При този резултат съперниците се оттеглиха на почивката.

След паузата именно Ботхайм имаше заслуга и за обрата. Негов удар с глава срещна ръката на бранител и домакините получиха дузпа. В 69-ата минута Трипич се нагърби с изпълнението, а Стас Покатилов спаси удара му от бялата точка. За беда на гостите обаче топката се върна право в краката на капитана, който при добавката не сбърка.

В 77-ата минута Сабах остана и с човек по-малко. След намесата на ВАР Ейдън Маккарти получи червен картон за грубо влизане срещу резервата Петер Кристиансен. Само четири минути по-късно Трипич центрира от корнер и Хенрик Фалхенер надскочи защитата за 3:1. Последната дума бе на Ботхайм, който в четвъртата минута на добавеното време получи пас от Кристиансен и оформи крайното 4:1.

Така гостуването в Ставангер се превърна в кошмар за Сабах, който за първи път срещна норвежки съперник в европейските клубни турнири. Викинг пък се върна на победния път, след като на 30 октомври загуби с 2:3 при визитата си на Бодьо/Глимт в норвежкото първенство.

В следващия кръг и двата отбора ще премерят сили с испански съперници. На 25 ноември (сряда) Сабах ще приеме Барселона от 19:45 часа българско време, а от 22:00 часа Викинг ще гостува на Атлетико Мадрид на „Метрополитано“.

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