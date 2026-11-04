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Съставите на РБ (Лайпциг) и Ман Сити

  • 4 ное 2026 | 21:10
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Съставите на РБ (Лайпциг) и Ман Сити

Манчестър Сити гостува на РБ (Лайпциг) в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата на „Ред Бул Арена“ започва в 22:00 часа. 

“Гражданите“ са с две победи и загуба досега, докато германският им противник има един успех и две поражения.

Мениджърът на Сити Енцо Мареска е оставил сред резервите Рубен Диаш, Доку и Буади. Шерки, Ндиайе и Фоудън ще играят зад Холанд

Намиращият се в силна форма Антонио Нуса започва от първата минута за Лайпциг.

Съставите
РБ Лайпциг: Вандервоорд, Баку, Лукеба, Орбан, Раум, Баумгартнер, Банзузи, Груда, Ел Айнауи, Нуса, Ромуло

Ман Сити: Донарума, Нунес, Хусанов, Геи, О‘Райли, Андерсън, Енцо, Ндиайе, Шерки, Фоудън, Холанд

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