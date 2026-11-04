Съставите на РБ (Лайпциг) и Ман Сити

Манчестър Сити гостува на РБ (Лайпциг) в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата на „Ред Бул Арена“ започва в 22:00 часа.

“Гражданите“ са с две победи и загуба досега, докато германският им противник има един успех и две поражения.

Мениджърът на Сити Енцо Мареска е оставил сред резервите Рубен Диаш, Доку и Буади. Шерки, Ндиайе и Фоудън ще играят зад Холанд.

Lining up in Leipzig! 👊🩵 XI | Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly, Anderson, Fernández, Ndiaye, Cherki, Foden, Haaland (C) SUBS | Bettinelli, Rulli, Dias, Kovačić, Doku, Aït-Nouri, Reis, Gvardiol, Bouaddi, Allan, Samba, Lewis https://t.co/uLsmn9SyeT — Manchester City (@ManCity) November 4, 2026

Намиращият се в силна форма Антонио Нуса започва от първата минута за Лайпциг.

Our starting XI to face @ManCity 🔴⚪ #RBLMCI #UCL https://t.co/MOK5hg9qcr — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) November 4, 2026

Съставите

РБ Лайпциг: Вандервоорд, Баку, Лукеба, Орбан, Раум, Баумгартнер, Банзузи, Груда, Ел Айнауи, Нуса, Ромуло



Ман Сити: Донарума, Нунес, Хусанов, Геи, О‘Райли, Андерсън, Енцо, Ндиайе, Шерки, Фоудън, Холанд

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