Съставите на РБ (Лайпциг) и Ман Сити

Манчестър Сити гостува на РБ (Лайпциг) в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата на „Ред Бул Арена“ започва в 22:00 часа.
“Гражданите“ са с две победи и загуба досега, докато германският им противник има един успех и две поражения.
Мениджърът на Сити Енцо Мареска е оставил сред резервите Рубен Диаш, Доку и Буади. Шерки, Ндиайе и Фоудън ще играят зад Холанд.
Намиращият се в силна форма Антонио Нуса започва от първата минута за Лайпциг.
Съставите
РБ Лайпциг: Вандервоорд, Баку, Лукеба, Орбан, Раум, Баумгартнер, Банзузи, Груда, Ел Айнауи, Нуса, Ромуло
Ман Сити: Донарума, Нунес, Хусанов, Геи, О‘Райли, Андерсън, Енцо, Ндиайе, Шерки, Фоудън, Холанд