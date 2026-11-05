Брюж продължава да лети след успех в Айндховен

Брюж записа трета поредна победа в Шампионската лига, след като спечели с 2:1 гостуването си на ПСВ Айндховен. За белгийците това бе девети пореден успех във всички турнири.

Вратарят на Брюж Ян Зомер направи две отлични спасявания, като на два пъти спря Сержиньо Дест. В 25-ата минуат Николо Тресолди откри резултата с петия си гол в ШЛ през този сезон. Тимът на Иван Леко тръгна в търсене на втори гол, но не се възползва от възможностите, които създаде. Карлуш Форбш пропиля два отлични шанса, а влезлият като резерва Феликс Льомарешал направи огромен пропуск малко преди почивката.

PSV in de problemen door Carlos Forbs🫣 🔗 https://t.co/496O7JEZOH https://t.co/fOqtmA20Ei — ESPN NL (@ESPNnl) November 4, 2026

Пропуските на гостите бяха наказани през втората част. ПСВ вдигна нивото и изравни в 54-ата минута, когато удар на Кодай Сано бе отклонен и топката се озова в мрежата. Голът вдъхнови домакините и те тръгнаха още по-активно напред, а Сейс изби удар на Ван Бомел от голлинията. Изнасянето на ПСВ в предни позиции отвори пространства и гостите се възползваха. В 65-ата минута Сейс изведе Форбс, който напредна в полето на съперника и се реваншира за предишните пропуски, отбелязвайки гол, който се оказа победен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago