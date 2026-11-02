Люис Хамилтън разкритикува остро Шарл Леклер след сблъсъка в Мексико

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън отправи сериозни критики към съотборника си във Ферари Шарл Леклер, определяйки подхода му на пистата като манталитет „всичко или нищо“. Повод за недоволството на британеца стана провалената двойна победа на Скудерията в състезанието за Гран При на Мексико Сити.

Хамилтън стартира от полпозишън на пистата „Ерманос Родригес“, а Леклер потегли трети, но бързо си проби път до втора позиция след колеблив старт на Джордж Ръсел. Още на първи завой монегаскът предприе агресивна атака от външната страна, но след преминаване през бордюра на втори завой остана зад своя съотборник.

Bringing some red to the Mexico podium ❤️🇲🇽 https://t.co/sze02vJT1z — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 2, 2026

Битката между двамата продължи с нова атака на Леклер от външната страна на четвърти завой. Мястото на трасето бързо се стесни, което принуди монегаска да мине напряко през зоната за сигурност на пети завой и така да поведе колоната. Маневрата обаче му донесе наказание от пет секунди.

От създалата се суматоха се възползва Макс Верстапен с Ред Бул, който задмина Хамилтън, а след наложената санкция на Леклер грабна победата в надпреварата. Хамилтън завърши втори пред новия световен шампион Андреа Кими Антонели от Мерцедес, а Леклер остана четвърти. Така Ферари остава със скромния актив от само две победи през сезон 2026.

„Докато бях в Мерцедес, наблюдавах битките между Шарл и Карлос Сайнц в редица състезания. Те се бореха толкова ожесточено помежду си, че пилотът пред тях просто се откъсваше, въпреки че двамата имаха темпо за победа. Едно е това да се случва за четвърто и пето място, но съвсем друго е, когато водиш за първо и второ и по този начин губиш състезанието. Това е недопустимо.



„Той вече е на 28 години, така че не смятам, че проблемът е във възрастта, а в самия манталитет. Действа на принципа: „Или аз ще спечеля, или никой“. Това е абсолютно грешно, защото днес трябваше да запишем двойна победа за отбора“, заяви разочарованият Хамилтън.

Хамилтън: Определено в отбора трябва да проведем някои сериозни разговори

Напрежението в Мексико е поредният епизод от изострените взаимоотношения между пилотите на Ферари напоследък. Серията от търкания започна на „Зандвоорт“, където британецът бе задържан на пистата и разкритикува липсата на ясни отборни заповеди. В следващия старт на „Монца“ Хамилтън загуби позиции, след като бе изтласкан в чакъла на втори завой от монегаска, който тогава призна вината си.

„Не знам как ще разрешим тази ситуация, когато се приберем в базата“, продължи Хамилтън. „Днес загубихме ценни точки, след като целият отбор се труди неуморно. Имахме скоростта за лесна двойна победа. Когато влизаш в четвърти завой на първо и второ място, е достатъчно просто да запазим позициите. Но когато съотборникът ти работи срещу теб и губиш класиране по такъв начин, това е наистина тежък удар.“

Thanks for the love Mexico 🇲🇽❤️ https://t.co/gtvy83IeS1 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 2, 2026

Хамилтън подчерта, че мисли и за целия екип в Маранело, който преживява поредна година без шампионска титла, изоставайки на цели 126 точки от водача при конструкторите Мерцедес.

„Фред прави всичко по силите си“, каза Хамилтън по адрес на директора на тима Фред Васьор. „Той дойде и говори с мен преди състезанието и се забелязваше, че е притеснен. Напълно нормално е да иска и двамата му пилоти да се представят на ниво. Но ако аз атакувам отзад, поема прекален риск и проваля целия тим, ще трябва да нося отговорност, защото това засяга страшно много хора.



„В случая аз бях лидерът и целият този сблъсък беше напълно излишен. Двойната победа щеше да има огромно значение за всички във фабриката, които работиха толкова усилено по новите подобрения. Не знам какво точно ще се предприеме, защото до момента не е направено нищо, но определено нещо трябва да се промени“, заключи британецът.

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Снимки: Gettyimages