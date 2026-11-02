От картинга до световния връх във Формула 1 за 5 години

Андреа Кими Антонели направи своя дебют в автомобилните състезания на през септември 2021 година, а малко повече от 5 години по-късно италианецът стана най-младият световен шампион в историята на Формула 1.

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Италианецът дебютира в надпреварите с едноместни болиди в италианската Формула 4, участвайки в последните три кръга за сезон 2021. През зимата на 2021-2022 Антонели финишира трети във Формула 4 в Близкия изток, след което спечели титлите във Формула 4 в Италия и Германия през 2022 година.

През 2023 последваха още две титли във Формула Регионал в Близкия изток и Европа. Тези четири титли в рамките на две години доведоха до решението Антонели да прескочи във Формула 3 и да премине направи към Формула 2 за сезон 2024. Още преди началото на кампанията се заговори, че италианецът може да бъде титуляр на Мерцедес през 2025 година, след като Люис Хамилтън реши да напусне в посока Ферари.

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Точно това се и случи, като дебютният сезон на Антонели във Формула 1 не беше от най-лесните. Във втората си кампания в световния шампион италианецът подобри значително представянето си и след девет победи в първите 19 състезания си гарантира световната титла цели четири кръга преди края на сезона.

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Снимки: Gettyimages