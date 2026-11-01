Алехандро Балде се очертава като задължителната продажба на Барселона през януари

Ръководството на Барселона планира да подсили състава си по време на предстоящия зимен трансферен прозорец. Старши треньорът Ханзи Флик и спортният директор Деко имат желание да привлекат класен централен защитник, но клубът е изправен пред сериозна финансова и структурна пречка. За да акостира нов футболист от високо ниво на „Камп Ноу“, първо трябва да бъде осъществена значима продажба. В момента основният кандидат за изходящ трансфер е крайният бранител Алехандро Балде.

Защитната линия на каталунците пострада сериозно от контузии през последните седмици, което кара треньорския щаб да обмисля нови попълнения, стига те да превъзхождат наличните опции. На пресконференцията преди двубоя с Алавес Флик коментира селекционните планове:

„Винаги търсим най-доброто за отбора и продължаваме да го правим. Ще видим какво ще се случи, остават още няколко седмици до зимния пазар. Ако имаме възможност да направим нещо, може и да го сторим.

Към днешна дата сметките на клуба не позволяват входящи сделки без предходни продажби. Икономическият вицепрезидент на „блаугранас“ Феран Оливе наскоро внесе яснота около ситуацията с финансовия феърплей:

„Трябва да продадем, за да привлечем нови играчи. Правилото 1:1 изисква един футболист да напусне, за да може да влезе друг. Имаме известен свободен марж, но той е съвсем малък – около три до четири милиона евро.“

В спортно-технически план позицията на Балде става все по-нестабилна. Въпреки сериозния дефицит в отбрана поради отсъствието на Кристенсен, Кунде, Ерик Гарсия и Еспарт, защитникът отново не започна като титуляр. В мача срещу Алавес германският специалист предпочете да даде дебют в елита на младия полузащитник Браян Фаринас в ролята на краен бранител, вместо да гласува доверие на Балде. Преди това треньорът прибягна и до други размествания в ариергарда.

Футболистът показа нежелание да сменя клубната принадлежност още през лятото, вярвайки, че ще успее да си върне титулярното място. Действителността обаче показва, че Флик е готов да експериментира дори с нестандартни ходове, само за да не разчита на него. С очакваното възстановяване на Кунде и присъствието на Кансело на левия фланг, перспективите за изява пред испанския бранител ще намалеят драстично.

Въпреки че не е окончателно зачеркнат от наставника, в клуба оценяват Балде като най-конвертируемия актив, към когото все още има силен пазарен интерес. Всичко сочи, че ролята му от предишните сезони вече е в миналото, а раздялата през януари изглежда най-логичното решение за Барселона.

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Снимки: Imago