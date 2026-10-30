Докато Реал Мадрид има проблем с китайците, Барселона намери два спонсора от там

Търговският отдел на Барселона продължава активното разширяване на партньорската мрежа на клуба. На своето последно заседание управителният съвет на каталунците утвърди ново споразумение за сътрудничество с китайската компания Лексар, част от групата Лонгсис, специализирана в производството на дигитални памети и решения за съхранение на данни, съобщава "Ас".

Ръководството на „блаугранас“ одобри и подновяването на контракта с Канон Медикъл. Сделката гарантира предоставянето на съвременна медицинска апаратура, включително системи за ядрено-магнитен резонанс за клубната база Сиутат Еспортива, в замяна на рекламно присъствие сред официалните активи на Барселона.

Заседанието на директорите, което по план трябваше да се проведе в Архиепископията на Тарагона, претърпя промяна заради тежкия железопътен инцидент в Урда. По време на срещата клубните шефове изразиха удовлетворение от силните икономически показатели от началото на кампанията.

„Отчетена бе положителната динамика на финансовите резултати към края на септември. Тя се дължи както на високото ниво на приходите в цялото търговско направление — продажба на билети, мърчандайзинг, посещения на клубния музей и спонсорски договори, така и на положителния ефект от освободена счетоводна провизия след благоприятния за клуба изход от съдебен спор с данъчната администрация“, съобщават от клуба.

По отношение на клубната инфраструктура бордът гласува бюджет в размер на пет милиона евро и задейства процедурите по цялостната реновация на Ла Масия де Кан Планес още през настоящия сезон. Историческата постройка, която десетилетия наред беше дом за талантите от детско-юношеската школа, е предвидено да се превърне в официално административно седалище на Барселона.

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