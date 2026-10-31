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Барселона ще търси завръщане към победите срещу закъсалия Алавес

  • 31 окт 2026 | 07:39
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Барселона ще търси завръщане към победите срещу закъсалия Алавес

В двубой от 11-ия кръг на испанската Ла Лига Барселона посреща Алавес на стадион "Спотифай Камп Ноу". След силния старт на сезона, каталунците леко отпуснаха газта и записаха две неприятни поражения в последните си два мача, като особено тежка бе загубата от вечния съперник Реал Мадрид. Сега те ще искат да се завърнат на победния път и да зарадват привържениците си с добра игра и много голове.

Както вече стана дума Барселона влиза в двубоя след отрицателна серия от две поредни загуби, дошла непосредствено след три последователни победи във всички турнири. Каталунците първо надделяха над Хетафе с 3:0, последваха разгромни успехи срещу Галатасарай (4:1) в Шампионската лига и Бетис (5:2) за първенство. В последните си два мача обаче тимът отстъпи с 2:4 на Пари Сен Жермен в Европа и претърпя поражение с 1:2 от Реал Мадрид в Ел Класико.

От своя страна гостите от Алавес се намират в сериозна криза, след като нямат победа в последните си пет двубоя в Ла Лига. Серията им започна с домакинска загуба от Валенсия (0:1) и нулево равенство срещу Атлетик Билбао, последвани от поражения от Атлетико Мадрид (1:2) и Селта (1:2). В миналия кръг тимът стигна само до точка при домакинството си на Малага (1:1).

В последните пет преки сблъсъка Барселона има ясно превъзходство с 4 победи, докато Алавес е стигал до успеха само веднъж. Каталунците спечелиха с 3:1 през февруари 2024 г., с 3:0 през октомври 2024 г., с 1:0 през февруари 2025 г. и с 3:1 през ноември 2025 г. Единственият скорошен триумф на Алавес дойде през май 2026 г. с минималното 1:0.

Барселона ще търси задължителна реакция пред своите фенове след загубата от Реал Мадрид. В състава на домакините обаче има сериозни кадрови проблеми, като срещата пропускат контузените Чави Еспарт, Андреас Кристенсен, Рууни Барджи и Дани Олмо.

За Алавес извън сметките са наказаният Факундо Гарсес и контузеният Микел Родригес.

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Снимки: Gettyimages

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