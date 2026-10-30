Барселона не пуска свои фенове на "Камп Ноу" заради лошо поведение

Барселона временно спря достъпа на феновете си от фракцията „Гол 1957“ за идния двубой срещу Алавес от Ла Лига, който е в събота вечер. Това е мярка заради инцидентите в изминалото Ел Класико срещу Реал Мадрид.

Затворен ще бъдер скторът „Града д’Анимасио“ на стадион „Камп Ноу“, като от Барса заявиха, че действията на привържениците не само носят риск от финансови санкции, но и увреждат имиджа на каталунския клуб.

Ла Лига докладва за 10 дисциплинарни инцидента, свързани с фенове на Барса от домакинската загуба в неделя срещу Реал Мадрид. Един от запалянковците в сектора даже нападна Едуардо Камавинга от Реал Мадрид, като го удари с флаг след победния гол на гостуващия отбор.

Exijo al @FCBarcelona_es que localice al aficionado que agredió a Camavinga. Y espero que lo denuncie @Tebasjavier . Vergonzoso. https://t.co/B0XR6wmQCw — David (ᗰÆ$TßØ ¥ØƊ∂) (@_MaestroYoda_) October 26, 2026

До дисциплинарната комисия на лигата бяха докладвани и обиди към старши треньора на Реал Мадрид Жозе Моуриньо и левия бек на клуба Марк Кукурея, който е юноша на Барса.

„Решението е в отговор на поредица от разследвания, започнати срещу клуба и някои от неговите членове след поведение, противоречащо на ценностите на спорта“, се казва в изявление на Барселона. „Подобно поведение излага клуба на финансови глоби и риск от затваряне на стадиона, както и уврежда неговия имидж.“

В изявлението се добавя, че клубните ръководители ще се срещнат с представители на „Гол 1957“, за да разрешат проблема с надеждата да позволят тяхното завръщане на стадиона за следващия домакински мач срещу Астън Вила в Шампионската лига на 3 ноември.

„Гол 1957“, кръстена на годината, в която първоначално отваря врати „Камп Ноу“, е долният сектор на южната трибуна на стадиона, който е посветен на организираните фен групи. Зоната беше отделена за първи път през март тази година, като отвори с капацитет за 800 привърженици.

През ноември 2024 г., когато Барселона играеше на „Монтжуик“ поради ремонтни дейности на „Камп Ноу“, клубът затвори част от домакинския си стадион „за неопределено време“ заради глоби, свързани с лошото поведение на привържениците.

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