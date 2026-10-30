Флик: Загубихме два мача, но продължаваме по същия начин

След блестящо начало на сезона тимът на Барселона регстрира две поредни поражения от класни съперници – Реал Мадрид и Пари Сен Жермен. По тази причина сега всички очакват реакция от тима, а съперникът за това е удобен – Алавес. Мачът срещу баските е от Ла Лига и е в събота вечер на „Камп Ноу“. Ето какво заяви треньорът Ханзи Флик по редица теми на срещата си с медиите.

Железопътна катастрофа в Испания

„От името на нашите играчи, нашия щаб и от мое име изказваме най-искрени съболезнования на всички хора, засегнати от тази трагична железопътна катастрофа в Толедо. Ние сме зад тези семейства, изпращаме им цялата си позитивна енергия и цялата си любов.

Рафиня отново е повикан в националния отбор на Бразилия

Това е тема, която съм обсъждал и с Деко. За нас той е много важен играч и след последната пауза също се завърна контузен. Разбира се, за нас това не беше най-добрата ситуация. Но нещата стоят така и не можем да направим нищо по въпроса. Знам, че Рафи е капитан тук, че носи клуба в сърцето си, но той е и бразилец и когато го повикат в националния отбор, той е там. Всеки иска да помогне на бразилския национален отбор. Лично за мен, ако можем да управляваме малко минутите му, бих се радвал. Знаем, че не е най-добре да се налага да пътува на отиване и връщане до Сингапур. Но това не е в моите ръце.

Две поредни загуби срещу два големи съперника

Това е, което винаги съм казвал: пътят е много дълъг. Нищо не е необратимо, загубили сме от Реал Мадрид и на никого не му харесва, но трябва да го овладеем и, както казах преди малко, мисля, че беше възможно да спечелим този мач и имахме възможности. Но трябва да приемем загубата и да се поучим от нея. Имаме контузени играчи извън строя – Жул, Чави Еспарт, Дани Олмо, Ерик Гарсия, Андреас Кристенсен... не е лесно да се справяме с това и трябва да намерим решения. За утре нещата са ни ясни: най-важни са трите точки.

Ламин не взе „Златната топка“

Хари Кейн също заслужаваше да я спечели. Знаете мнението ми за Ламин - смятам, че той е на ниво да спечели този трофей. Казах го на него и на отбора. Пау Кубарси също заслужаваше да го спечели (трофея „Копа“), той направи невероятен сезон и отлично Световно първенство. Но това, което виждам и усещам, е, че съм много горд с Ламин. Той реагира много добре и това, което виждам в тренировките, е, че е много концентриран. Така отговарят шампионите, много съм щастлив, че той е на тази вълна, с тази нагласа. Приемаме го. Радвам се, че това приключи и можем да се съсредоточим върху много важни неща за нас.

Ще привлечете ли централен защитник?

Коментирах това, когато се отвори пазарът: че винаги търсим най-доброто за отбора и как можем да го подобрим. Ще видим. Пред нас има няколко седмици до отварянето на зимния трансферен прозорец. Обсъждаме много неща всеки ден с Деко, с Боян и с моите помощници от треньорския щаб. Ако можем да направим нещо, може би ще го направим.

Колебливостта в защита

В крайна сметка отбраната не е задължение само на защитниците, а дори и на нападателя. Всички са ангажирани. За начало не трябва да губим лесно топката. Загубихме някои топки срещу Реал Мадрид, а това не е добре. Това е нещо, което обикновено ни се случва, и трябва да играем с повече разум, да сме по-концентрирани. Когато се браним в наказателното поле, също е важно да пазим добре съперниците и това също не го направихме. Трябва да подобрим този тип ситуации. Тренираме го, вземаме го предвид и го обсъждаме с играчите.

Добра ли беше тази седмица без мачове в средата ѝ?

Да, разбира се. Не знаем как ще бъде в следващите мачове, но утре всички трябва да бъдат концентрирани. Искаме правилната реакция, това очаквам от отбора. Записахме две загуби, но отборът играе добре. Вярваме в нашата сила и нашето качество. Днес имахме много добра тренировка и имам усещането, че настроението е добро. Утре футболистите трябва да го докажат срещу Алавес, който е отбор, знаещ много добре как да се защитава. Но ние сме Барса и искаме да покажем най-добрата си версия.

Родри приканва към повече спокойствие

Моля отбора да контролира мача, да губи по-малко топки и да има по-голямо владение. Това е ключът. Когато контролираш мача, можеш да решаваш как да разпределяш топката, да контролираш съперника повече. Важно е да не губиш кълбото. В противен случай ти се налага да тичаш след нея. Трябва да подобрим тези ситуации и Родри е прав в това отношение.

Френки де Йонг

За мен Френки е много важен играч. Когато е на 100%, той е невероятен. С топката в крака той притежава огромно класа, а с подходящото отношение ни помага много и в защита. За мен той е страхотен играч. Кара ни да вдигнем нивото си.

Де Йонг като централен защитник? И как работите с Балде

Трябва да се справим с проблемите. Имаме само двама централни защитници: Жерард Мартин и Пау Кубарси. Важно е да намерим друго решение и точно това се опитваме да направим, а Френки може да играе там. Що се отнася до Балде, в момента той може би няма увереността, от която се нуждае за своята игра и за стила, който налагаме... Той се нуждае от тази увереност.

Лапорта потвърждава доверието си във вас

Говорих с президента, с Деко и, разбира се, всичко е наред. Това е добър жест, но аз познавам ситуацията. Знам, че загубихме два много важни мача за една седмица, но си върша работата по най-добрия възможен начин. Нищо не се е променило, не губя нито капка от мотивацията си да водя този фантастичен отбор. Нищо не се е променило. Спечелихме първите единадесет мача, сега имахме две загуби. Трябва да се върнем към победителите, това е нашата работа. Но съм убеден, че нашата идея е най-добрата за този отбор, ще продължим по този начин до края. Всички сме убедени в това.

Карло Анчелоти отговори на Барселона за повиквателната за Рафиня

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