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Елизара Янева пропусна три мачбола и отпадна на четвъртфиналите в Италия

  • 31 окт 2026 | 01:01
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Елизара Янева пропусна три мачбола и отпадна на четвъртфиналите в Италия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 125 в Курмайо (Италия) с награден фонд 115 000 евро.

Първата ракета на България отстъпи в изключително оспорван мач пред Елза Жакмо (Франция) със 7:5, 6:7(4), 1:6 след два часа и 33 минути игра.

19-годишната Янева изостана с 3:5, но спечели следващите четири гейма и затвори първия сет със 7:5. Българката поведе с 4:0 във втората част, след което загуби три поредни гейма. С нов пробив тя поведе с 5:3 и при този резултат сервираше за спечелването на мача.

Българката загуби подаването си, а при 5:4 получи три мачбола на сервис на французойката, но не успя да се възползва. Впоследствие се стигна до тайбрек, в който българката поведе с 2:0, но отстъпи с 4:7. В решителния трети сет Янева загуби пет поредни гейма след 1:1 и отпадна от надпреварата.

За представянето си Елизара Янева заработи 27 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема рекордното в кариерата си 139-о място.

В момента другата националка на България Росица Денчева ще изиграе полуфиналния си мач на двойки. Денчева и Енола Киеса (Италия) ще спорят за място във финала срещу вторите поставени Мадлен Брукс (Великобритания) и Лиза Заар (Швеция).

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