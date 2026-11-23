Яник Синер заминава за Финландия за прегледи

Италианският тенисист Яник Синер, който доскоро бе номер 1 в ранглистата на АТР, заминава утре за Финландия, където в Турку ще премине прегледи на дясното си коляно в клиниката на хирурга Ласе Лемпайнен, пише вестник "Гадзета дело Спорт". Неговото дясно коляно може да бъде оперирано още утре.

Синер не е играл от 12 юли, когато спечели финала на "Уимбълдън" срещу Александър Зверев, като в последните месеци се лекува в Торино и Милано и направи консултация в Лион със специалиста Бертран Сонри-Коте, който му препоръча да продължи с консервативното лечение.

Нов обрат около контузията на Яник Синер

На 10 ноември Синер си постави за цел да се върне в игра на Откритото първенство на Австралия в началото на януари. Това обаче е абсолютно нереалистична цел, защото операция от този тип изисква възстановяване от три или четири месеца. При този вариант Яник Синер може да се върне в игра едва за сезона на клей, който започва през следващата пролет.

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