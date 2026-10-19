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Елизара Янева и Лидия Енчева постигнаха нови рекордни класирания

  • 19 окт 2026 | 11:01
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Елизара Янева и Лидия Енчева постигнаха нови рекордни класирания

Първата ракета на България в женския тенис Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста на WТА.

19-годишната пловдивчанка се изкачи с четири позиции и вече заема 142-рата с 517 точки, след като през миналата седмица достигна до четвъртфиналите на турнира от сериите WТА 125 в Майорка.

Росица Денчева бележи леко отстъпление и губи две позиции, но все още е в топ 200, като заема 197-ото място.

Лидия Енчева се изкачва до рекордното за кариерата си 329-о място, след като получи шанс да участва в основната схема в Майорка като "щастлива губеща" и достигна до втория кръг.

Денчева прогресира до рекордното с 212-о място в класацията на двойки, в която е най-високо сред българките.

Елена Рибакина (Казахстан) запазва лидерската си позиция в ранглистата на сингъл с 9196 точки, пред Арина Сабаленка (Беларус) със 7550 и Мира Андреева (Русия) с 6306.

В челната десетка на двойки няма промени, а Катержина Синякова (Чехия) продължава да бъде водачка с 11 260 точки.

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