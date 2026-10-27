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Елизара Янева преодоля първия кръг на WТА 125 в Курмайо

  • 27 окт 2026 | 15:45
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Елизара Янева преодоля първия кръг на WТА 125 в Курмайо

Първата ракета на България при жените Елизара Янева преодоля първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 125 в Курмайо (Италия) с награден фонд 115 хиляди евро.

19-годишната пловдивчанка победи участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Джесика Пиери с 6:2, 6:2 за 70 минути на корта.

В първия сет Янева реализира два пробива и спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2. Във втората част българката поведе с 5:1, допусна единият брейк да бъде върнат, но на свой ред проби и спечели частта с 6:2, а с това е мача.

С успеха Елизара Янева заработи 15 точки за ранглистата на WТА на сингъл, в която през тази седмица заема рекордното в кариерата си 139-о място, както и 1740 евро от наградния фонд на надпреварата.

Във втория кръг съперничка на българката ще бъде победителката от двубоя между третата поставена Оксана Селехметева (Испания) и Адриен Над (Унгария).

Снощи другата националка на България в турнира Росица Денчева допусна поражение на старта срещу Габриела Кнутсон (Чехия).

Денчева отпадна на старта на турнир в Италия
Денчева отпадна на старта на турнир в Италия
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