Маздрашки се класира за основната схема на"Чалънджър" в Гърция, Александър Василев отпадна

Анас Маздрашки се класира за основната схема на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро. 20-годишният българин, който е поставен под номер 11 в пресявките, надигра четвъртия поставен Иманол Лопес Морийо (Испания) с 6:4, 6:1 за час и 29 минути на корта.

Маздрашки навакса ранен пробив пасив в първия сет и направи обрат от 2:3 до 5:3, а след това на собствен сервис поведе в общия резултат. Във втората част българинът даде само един гейм на съперника си и по категоричен начин затвори срещата.

С достигането си основната схема той заработи 3 точки за ранглистата на АТP, в която през тази седмица заема 818-ото място.

Другият българин в квалификациите - вторият поставен Александър Василев, не успя да повтори успеха на сънародника си. 19-годишният плевенчанин отстъпи пред осмия в схемата Лео Ракийе (Франция) с 1:6, 2:6 в мач, продължил малко над час.

Димитър Кузманов ще започне директно от основната схема, като в първия кръг ще играе срещу участващия с "уайлд кард" представител на домакините Димитрис Азоидис.

В надпреварата на двойки Кузманов и Михаел Геертс (Белгия) ще стартират срещу Федерико Арнаболди и Хуан Круз Мартин Манцано (Италия), докато Маздрашки и Иманол Лопес Морийо (Испания) ще стартират с мач срещу гърците Виктор Калайцис и Стефанос Схинас.

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